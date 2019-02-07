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Galatasaray'ın rakibi Benfica kupada güldü!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica, Portekiz Kupası yarı final ilk maçında Sporting'i 2-1 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'ın rakibi Benfica kupada güldü!
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07 Şubat 2019 01:49
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile eşleşen Benfica, Portekiz Kupası yarı finalinde Sporting ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 16. dakikasında Gabriel ile öne geçen Benfica, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Benfica, Tiago Ilori'nin 64. dakikada kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Sporting, 82. dakikada Bruno Fernandes'in golüyle skoru 2-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Benfica, Sporting'i 2-1 mağlup etti. Rövanş maçı 3 Nisan'da oynanacak.

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