UEFA Avrupa Ligi'ndeile eşleşen, Portekiz Kupası yarı finalinde Sporting ile karşı karşıya geldi.Mücadelenin 16. dakikasında Gabriel ile öne geçen Benfica, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.Benfica, Tiago Ilori'nin 64. dakikada kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Sporting, 82. dakikada Bruno Fernandes'in golüyle skoru 2-1'e getirdi.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Benfica, Sporting'i 2-1 mağlup etti. Rövanş maçı 3 Nisan'da oynanacak.