Galatasaray'ın Mert Hakan Yandaş cevabı; 'Size fazlasını veremeyiz'

Hemen her sezon Türk futbolunun devleri, bir oyuncu için kıyasıya yarışa girer. Henüz bu sezon bitmedi ancak şimdiden önümüzdeki transfer dönemi için Fenerbahçe ile Galatasaray; Mert Hakan Yandaş için kıyasıya rekabete başladı. Sarı- Kırmızılılar, Sivasspor ile sözleşmesi bitecek olan başarılı orta saha oyuncusuyla her konuda anlaşmaya varmıştı. Hatta taraflar 1.5 milyon Euro maaş üzerinden ön protokol bile imzaladı.Florya cephesi, Galatasaray taraftarı olan Mert Hakan'ın transferine kesin gözüyle bakarken, sezonu büyük bir hayal kırıklığı ile sürdüren Fenerbahçe bir anda devreye girdi. Sarı-Lacivertliler, ezeli rakibinden çok daha yüksek bir bedelle masaya oturup 2.5 milyon Euro teklif etti. Bunun yanı sıra Fenerbahçenin kaptanı, yeni sezonda ise sportif direktör olacak Emre Belözoğlu da Mert Hakan'ı ikna etmek için her gün telefonla aradı. Onu çok istediklerini, yeni sezonda takımı kendisinin etrafında kuracaklarını anlattı.Bu gelişmeler sonrası Mert Hakan'ın menajeri, yeniden Galatasaray'ın kapısını çaldı. Sarı- Lacivertliler'in çok daha iyi bir rakam sunduğu belirtildi. Sarı-Kırmızılılar'ın yanıtı, "Biz kendi oyuncularımızdan indirim isterken, size daha fazlasını veremeyiz. İmzaladığımız protokoldeki şartlardan başka bir teklif sunmayacağız" oldu. Bu cevap sonrası Mert Hakan Yandaş transferinde ibre bir anda Fenerbahçe'ye döndü. Sarı- Lacivertliler, 25 yaşındaki orta saha oyuncusuna 5 yıllık imza attırmaya artık çok yakın.