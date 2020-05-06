Süper Lig'de 26 hafta sonrasında koronavirüs arasına girilmiş ve ligler durdurulmuştu. Son olarak evinde Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanında lige geri dönecek.
Sarı kırmızılılar ilk maçını, 12,13,14 Haziran tarihlerinden birinde oynayacak.
Teknik direktör Fatih Terim'in ekibi, topladığı 50 puanla 3. sırada bulunuyor.
GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ
• Çaykur Rizespor (D)
• Gaziantep FK
• Başakşehir (D)
• Trabzonspor
• Alanyaspor (D)
• Ankaragücü (D)
• Göztepe
• Antalyaspor (D)
SÜPER LİG PUAN DURUMU
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Sarı kırmızılılar ilk maçını, 12,13,14 Haziran tarihlerinden birinde oynayacak.
Teknik direktör Fatih Terim'in ekibi, topladığı 50 puanla 3. sırada bulunuyor.
GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ
• Çaykur Rizespor (D)
• Gaziantep FK
• Başakşehir (D)
• Trabzonspor
• Alanyaspor (D)
• Ankaragücü (D)
• Göztepe
• Antalyaspor (D)
SÜPER LİG PUAN DURUMU
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın