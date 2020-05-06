Galatasaray'ın fikstürü, kalan maçları, puan durumu

Nihat Özdemir, Süper Lig'in 12-13-14 Haziran'da başlayacağını açıkladı. Galatasaray'ın maç takviminin bir araya getirdik.

Haber; Sporx.com
Galatasaray'ın fikstürü, kalan maçları, puan durumu
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06 Mayıs 2020 15:41
Süper Lig'de 26 hafta sonrasında koronavirüs arasına girilmiş ve ligler durdurulmuştu. Son olarak evinde Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanında lige geri dönecek.

Sarı kırmızılılar ilk maçını, 12,13,14 Haziran tarihlerinden birinde oynayacak.

Teknik direktör Fatih Terim'in ekibi, topladığı 50 puanla 3. sırada bulunuyor.

GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ

• Çaykur Rizespor (D)
• Gaziantep FK
• Başakşehir (D)
• Trabzonspor
• Alanyaspor (D)
• Ankaragücü (D)
• Göztepe
• Antalyaspor (D)

SÜPER LİG PUAN DURUMU



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