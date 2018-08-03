KISA SÜRE İÇİNDE BİTECEK

FATİH TERİM BATTAGLIA'YI İSTİYOR

Galatasaray'da 8 numara defteri yeniden açıldı.Badou Ndiaye'nin boşluğunu henüz dolduramayan teknik direktör Fatih Terim, sürekli sakatlığını bahane eden Tolga Ciğerci'yi de kadro dışı bırakmıştı. Ayrıca Selçuk İnan da hazırlık kampında beklentilerin altında kaldı.Senegalli futbolcunun yeniden kiralanması için çalışılırken sarı-kırmızılı ekibin karşısına Everton çıktı.Stoke City'nin Everton'ın deneyimli stoperi Ashley Williams'ı kadrosuna katmak istediği, buna karşılık Everton'ın da Badou Ndiaye'yi transfer etmeyi planladığı ifade ediliyor.Tarafların görüşmelere başladığı belirtilirken transferin birkaç gün içinde resmileşmesi bekleniyor. Ndiaye'yi kiralaması artık imkansız görünen ve yeniden arayışlara başlayan Galatasaray'a güzel haber Portekiz'den geldi.Sporting Lizbon, Maicon'u listesine aldı. Galatasaray'ın Maicon'u göndermek istediğini bildiği için işi takasla bitirmeye çalışıyor. Aslında yöneticiler, Doumbia'nın yanına bir de genç oyuncu verilmesi durumunda takası kabul etmeye hazır.İki kulüp arasında para+takas+oyuncu ekseninde sıkı pazarlıklar döndüğü belirtiliyor. 27 yaşındaki Battaglia'nın değeri 8 milyon Euro. Kariyeri boyunca 192 karşılaşmaya çıkarken 14 gol atıp, 3 de asist yaptı.Daha önce Huracan, Racing Club, Sporting Braga, Moreirense, Chaves formaları giyen Bataglia'nın Sporting Lizbon ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.