Galatasaray'da Piri reis!

Geçen sezonki pandemi sürecinin ardından yapılan maçlarda Galatasaray fiziksel olarak büyük eksiklik yaşanmış, kötü performansla şampiyonluk trenini kaçırmıştı. Ancak Cim-Bom'da kondisyoner Scott Piri'nin çabaları takımı ayağa kaldırdı.



Almanya Milli Takımı'nda da daha önce çalışan Piri, kendine has teknikleriyle dikkat çekiyor.



GPS sistemiyle futbolcuları hem antrenmanlarda hem maçlarda takip eden teknik adam, buradan gelen verilere göre hangi futbolcuya daha yoğun bir program uygulanması, hangi oyuncunun temposunu düşürmesi gerektiğine karar veriyor.



