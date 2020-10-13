Galatasaray'da Ozornwafor'un lisansı çıkarılmadı

Galatasaray, yeni sezonda A takım listesinde Ozornwafor'un lisansını çıkarmadı.

Haber; AA
Galatasaray'da Ozornwafor'un lisansı çıkarılmadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ekim 2020 18:23
Galatasaray Futbol Takımı'nda Nijeryalı genç oyuncu Valentine Ozornwafor'un lisansı çıkarılmadı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin A takım listesini yayımladı.

Kadrosunda 15 yabancı futbolcusu bulunan Galatasaray'da uzun süreli sakatlığı bulunan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'ya listede yer verildi. Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki stoper Ozornwafor, sezonun ilk yarısı için verilen kadroya dahil edilmedi.

Galatasaray'ın A takım listesinde şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Fernando Muslera, Okan Kocuk, Fatih Öztürk

Defans: Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Şener Özbayraklı, Marcao, Marcelo Saracchi, Emre Taşdemir, Işık Kaan Arslan, Emin Bayram, Ryan Donk, Martin Linnes

Orta saha: Oghenekaro Etebo, Ryan Babel, Emre Akbaba, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Jesse Sekidika, Arda Turan, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Ömer Bayram, Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Fettahoğlu

Forvet: Radamel Falcao, Mbaye Diagne, Oğulcan Çağlayan, Ali Yavuz Kol



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için