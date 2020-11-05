Galatasaray'da Mustafa Cengiz'den flaş karar!

Galatasaray'da camia yeniden seçim isterken, iki büyük ameliyat geçiren Başkan Mustafa Cengiz'in merakla bekleniyordu.



Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre; Başkan Cengiz'in tekrar adaylığı düşündüğü, hatta bazı kişilere yöneticilik teklifinde bulunduğu ortaya çıktı.



Cengiz'in yeni bir ekiple yola çıkmayı planladığı belirtildi. Bu çerçevede camianın önemli isimleri ile görüşen Cengiz'in kendisini iyi hissettiği ve sağlık yönünden herhangi bir tereddüt içinde olmadığı bildirildi.



Başkan Mustafa Cengiz'in yeni liste yapması durumunda 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'la yola devam etmeyi planladığı, yönetiminde de önemli değişikliklere hazırlandığı belirtildi.



Abdurrahim Albayrak ise kararını son anda verecek.



Burak Elmas da aday



Cim-Bom'da Metin Öztürk'ün de yıllardır seçime hazırlandığı biliniyordu. Burak Elmas da adaylar arasında... Daha önce Cengiz ile yarışan Ozan Korkut da tekrar aday olacak.



