Galatasaray'da milli isimlere yakın takip

Omar, Emre Kılınç, Linnes ve Babel...Milli takımlara giden Galatasaraylı futbolcuların durumu yakından takip edilirken, sağlık ekibi de oyuncularla sürekli iletişimde.



Teknik direktör Fatih Terim, cumartesi günü oynanacak Gaziantep maçı öncesi takımda fire vermek istemiyor.



Bir sürpriz olmazsa Omar Elabdellaoui ve Emre Kılınç, Gaziantep FK karşılaşmasında ilk 11'de yer alacaklar. Cim Bom'un ilk hedefi, 3.haftadaki Fenerbahçe maçına kadar ligde 2'de 2 yapmak.



