Galatasaray'da milli isimlere yakın takip

Milli takımlara giden Galatasaraylı futbolcular Omar, Emre Kılınç, Linnes ve Babel'in durumu yakından takip edilirken, sağlık ekibi de oyuncularla sürekli iletişim halinde. Bir sürpriz olmazsa Omar Elabdellaoui ve Emre Kılınç'ın Gaziantep FK karşılaşmasında ilk 11'de yer alması bekleniyor

Galatasaray'da milli isimlere yakın takip
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07 Eylül 2020 12:13
Omar, Emre Kılınç, Linnes ve Babel...Milli takımlara giden Galatasaraylı futbolcuların durumu yakından takip edilirken, sağlık ekibi de oyuncularla sürekli iletişimde.

Teknik direktör Fatih Terim, cumartesi günü oynanacak Gaziantep maçı öncesi takımda fire vermek istemiyor.

Bir sürpriz olmazsa Omar Elabdellaoui ve Emre Kılınç, Gaziantep FK karşılaşmasında ilk 11'de yer alacaklar. Cim Bom'un ilk hedefi, 3.haftadaki Fenerbahçe maçına kadar ligde 2'de 2 yapmak.



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