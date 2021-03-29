Galatasaray'da koronavirüs korkusu

Milli arada Nijerya'ya giden Henry Onyekuru ile Peter Etebo'nun milli takım arkadaşları koronavirüse yakalandı. İngiltere'de Everton forması giyen Alex Iwobi'nin, Nijerya'da yaptırdığı testin pozitif çıkması takımda endişe yarattı.

, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Galatasaray'da koronavirüs korkusu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Mart 2021 10:19
Milli arada Nijerya'ya giden Henry Onyekuru ile Peter Etebo'nun milli takım arkadaşları koronavirüs yakalandı.

İngiltere'de Everton forması giyen Alex Iwobi'nin, Nijerya'da yaptırdığı testin pozitif çıkması takımda endişe yarattı.

Nijerya'nın, Benin'i 1-0 yendiği maçın kadrosuna Iwobi yer almazken, Onyekuru maça 11'de başladı ve 81 dakika süre aldı. Etebo ise kulübeden çıkmadı. Fatih Terim'in, Hatayspor maçında iki futbolcuya forma vermek istediği biliniyor.

Eski sisteme geri dönecek Terim'in Onyekuru'yu sol kanatta, iki stoperin yokluğunda Etebo'yu ise defansta oynatabileceği belirtiliyor. Sağlık heyetinin milli takımlara giden herkesi uyardığı da ifade edildi. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.