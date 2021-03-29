Milli arada Nijerya'ya giden Henry Onyekuru ile Peter Etebo'nun milli takım arkadaşları koronavirüs yakalandı.



İngiltere'de Everton forması giyen Alex Iwobi'nin, Nijerya'da yaptırdığı testin pozitif çıkması takımda endişe yarattı.



Nijerya'nın, Benin'i 1-0 yendiği maçın kadrosuna Iwobi yer almazken, Onyekuru maça 11'de başladı ve 81 dakika süre aldı. Etebo ise kulübeden çıkmadı. Fatih Terim'in, Hatayspor maçında iki futbolcuya forma vermek istediği biliniyor.



Eski sisteme geri dönecek Terim'in Onyekuru'yu sol kanatta, iki stoperin yokluğunda Etebo'yu ise defansta oynatabileceği belirtiliyor. Sağlık heyetinin milli takımlara giden herkesi uyardığı da ifade edildi.



