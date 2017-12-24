Galatasaray'da gözyaşı! İki sakatlık...

Galatasaray'ın Göztepe ile oynadığı mücadelede sarı-kırmızılılara kötü bir haber geldi.
Karşılaşmada sarı-kırmızılıların ilk golünü atan Garry Rodrigues, geçirdiği sakatlığın ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Fatih Terim, Rodrigues'in yerine Yasin Öztekin'i oyuna sürerken, Rodrigues'in görüntüleri Galatasaray taraftarının içini burktu.
Rodrigues, soyunma odasına doğru giderken gözyaşlarını tutamadı.
FERNANDO, SEDYE İLE ÇIKTI
Karşılaşmanın 90. dakikasında ise Galatasaray'ın Brezilyalı orta sahası Fernando, sakatlanarak oyuna devam edemedi. Girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kalan Fernando, oyundan sedye ile çıktı.
Oyuna devam edemeyen Fernando'nun yerine ise Sinan Gümüş dahil oldu.
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Karşılaşmada sarı-kırmızılıların ilk golünü atan Garry Rodrigues, geçirdiği sakatlığın ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Fatih Terim, Rodrigues'in yerine Yasin Öztekin'i oyuna sürerken, Rodrigues'in görüntüleri Galatasaray taraftarının içini burktu.
Rodrigues, soyunma odasına doğru giderken gözyaşlarını tutamadı.
FERNANDO, SEDYE İLE ÇIKTI
Karşılaşmanın 90. dakikasında ise Galatasaray'ın Brezilyalı orta sahası Fernando, sakatlanarak oyuna devam edemedi. Girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kalan Fernando, oyundan sedye ile çıktı.
Oyuna devam edemeyen Fernando'nun yerine ise Sinan Gümüş dahil oldu.
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