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Galatasaray'da gözyaşı! İki sakatlık...

Galatasaray'ın Göztepe ile oynadığı mücadelede sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Garry Rodrigues gözyaşlarını tutamadı. Son dakikalarda sakatlanan Fernando ise sedye ile oyunu terk etti.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'da gözyaşı! İki sakatlık...
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24 Aralık 2017 21:23
Galatasaray'ın Göztepe ile oynadığı mücadelede sarı-kırmızılılara kötü bir haber geldi.

Karşılaşmada sarı-kırmızılıların ilk golünü atan Garry Rodrigues, geçirdiği sakatlığın ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Fatih Terim, Rodrigues'in yerine Yasin Öztekin'i oyuna sürerken, Rodrigues'in görüntüleri Galatasaray taraftarının içini burktu.

Rodrigues, soyunma odasına doğru giderken gözyaşlarını tutamadı.

FERNANDO, SEDYE İLE ÇIKTI

Karşılaşmanın 90. dakikasında ise Galatasaray'ın Brezilyalı orta sahası Fernando, sakatlanarak oyuna devam edemedi. Girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kalan Fernando, oyundan sedye ile çıktı. 

Oyuna devam edemeyen Fernando'nun yerine ise Sinan Gümüş dahil oldu.





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