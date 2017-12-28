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gelişinin ardından taşlar yerinden oynamaya devam ediyor.Sarı-kırmızılılarda üzeri çizilen son isim, yaz döneminde sürpriz şekilde transfer edilen kaleci Cedric Carrasso oldu. Fransız file bekçisi, 14 kişilik yabancı kontenjanı yüzünden gönderiliyor. Teknik direktör Fatih Terim'in yapılacak yabancı transfere yer açmak için bu kararı aldığı belirtildi. Tecrübeli teknik adam son oynanan kupa maçında da kaleyi Eray İşcan'a teslim etmişti.Galatasaray'ın 14 kişilik yabancı listesinde Muslera, Carrasso, Mariano, Maicon, Denayer, Linnes, Latovlevici, Ndiaye, Fernando, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Donk, Gomis bulunuyor. Yapılacak her yabancı transferi için bir isim göndermek zorunda... Carrasso'nun, yaşı ve maliyeti yüzünden en zayıf halka olarak belirleneceği belirtildi. Galatasaray devre arasında yapacağı sol bek transferine kontenjan açmak için Fransız eldiveni gözden çıkaracak. Lisans çıkarılmayan De Jong'a da kampta bir şans verilecek.