Galatasaray alt yapısından yetişen Ali Yavuz Kol dün dün akşam ilk kez forma giydi.



Daha önce 3 maçta yedek kulübesinde oturan 2001 doğumul forvet 70'te skor 1-0'ken Emre Akbaba'nın yerine oyuna dahil oldu. Ali Yavuz Kol kısa süre içinde etkinlik gösteremedi.



Sınırdakilerde sorun yok



Galatasaray'da dün akşamki mücadelede öncesinde 3 futbolcu ceza sınırındaydı. Bu isimlerden Younes Belhanda, kadroda yer almadı. Listedeki diğer isimlerden Taylan Antalyalı oyuna ilk 11'de başlarken Christian Luyindama ise oyunu kulübede tamamladı.



Kayserispor karşısında 90 dakika sahada kalan Taylan ve diğer 2 takım arkadaşı, görev verilmesi halinde cumartesi günü Çaykur Rizespor deplasmanında oynanacak maçta süre alabilecek.



