Galatasaray yerli yıldızlarıyla uçuyor!

Galatasaray'ın yerli yıldızları, 3 sezondur büyük fark yaratıyor. Barış Alper ve Yunus Akgün parlamaya devam ediyor. Detaylar...

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray yerli yıldızlarıyla uçuyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Aralık 2024 10:57
Galatasaray 3 sezondur yerli yıldızlarıyla büyük fark yaratıyor.

2022/23 sezonunda Kerem Aktürkoğlu ön plana çıktı, 9 gol, 11 asistle şampiyonluğun mimarlarından oldu.

Geçen sezon Barış Alper Yılmaz'ın yıldızı parladı, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisinin yanında 6 gol attı, 6 da asist yaptı. İpi göğüsleyen yine Cimbom oldu.

MALİYETLERİNİN TOPLAMI HAKİM ZİYECH!

Şimdi de Yunus Akgün ön plana çıktı. 24 yaşındaki oyuncunun şu ana kadar ligdeki 5 gol, 5 asistlik performansı da şampiyonluğun habercisi. Üç oyuncunun maliyetlerine göre verdikleri de üst düzey.

Kerem, Barış ve Yunus toplam 2 milyon Euro alırken, Ziyech bile tek başına 2 milyon 850 bin Euro kazanıyor. Bu rakama bir de takımdan ayrılan Zaha ve Tete de eklenince ortaya büyük fark çıkıyor.

Şu anda Benfica forması giyen Kerem 2022/23 sezonunda 9 gol ve 11 asistle şampiyonluğa önemli katkı sağladı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery