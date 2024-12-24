Galatasaray yerli yıldızlarıyla uçuyor!

Galatasaray 3 sezondur yerli yıldızlarıyla büyük fark yaratıyor.
2022/23 sezonunda Kerem Aktürkoğlu ön plana çıktı, 9 gol, 11 asistle şampiyonluğun mimarlarından oldu.
Geçen sezon Barış Alper Yılmaz'ın yıldızı parladı, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisinin yanında 6 gol attı, 6 da asist yaptı. İpi göğüsleyen yine Cimbom oldu.
MALİYETLERİNİN TOPLAMI HAKİM ZİYECH!
Şimdi de Yunus Akgün ön plana çıktı. 24 yaşındaki oyuncunun şu ana kadar ligdeki 5 gol, 5 asistlik performansı da şampiyonluğun habercisi. Üç oyuncunun maliyetlerine göre verdikleri de üst düzey.
Kerem, Barış ve Yunus toplam 2 milyon Euro alırken, Ziyech bile tek başına 2 milyon 850 bin Euro kazanıyor. Bu rakama bir de takımdan ayrılan Zaha ve Tete de eklenince ortaya büyük fark çıkıyor.
Şu anda Benfica forması giyen Kerem 2022/23 sezonunda 9 gol ve 11 asistle şampiyonluğa önemli katkı sağladı.
2022/23 sezonunda Kerem Aktürkoğlu ön plana çıktı, 9 gol, 11 asistle şampiyonluğun mimarlarından oldu.
Geçen sezon Barış Alper Yılmaz'ın yıldızı parladı, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisinin yanında 6 gol attı, 6 da asist yaptı. İpi göğüsleyen yine Cimbom oldu.
MALİYETLERİNİN TOPLAMI HAKİM ZİYECH!
Şimdi de Yunus Akgün ön plana çıktı. 24 yaşındaki oyuncunun şu ana kadar ligdeki 5 gol, 5 asistlik performansı da şampiyonluğun habercisi. Üç oyuncunun maliyetlerine göre verdikleri de üst düzey.
Kerem, Barış ve Yunus toplam 2 milyon Euro alırken, Ziyech bile tek başına 2 milyon 850 bin Euro kazanıyor. Bu rakama bir de takımdan ayrılan Zaha ve Tete de eklenince ortaya büyük fark çıkıyor.
Şu anda Benfica forması giyen Kerem 2022/23 sezonunda 9 gol ve 11 asistle şampiyonluğa önemli katkı sağladı.