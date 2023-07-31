Galatasaray yabancılarına teklif bekliyor

Galatasaray, yollarını ayırmak istediği yabancı oyuncular için gelecek teklifleri beklemeye geçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray yabancılarına teklif bekliyor
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31 Temmuz 2023 11:29
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da yollarını ayırmak istediği yabancı oyunculara teklif bekliyor.

Galatasaray'ın mevcut kadrosunda sözleşmeli 16 yabancı oyuncusu bulunuyor. A Takım'la çalışmayan Luyindama ve Cicaldau'ya kulüp aranıyor.



MORUTAN, MIDTSJO, DUBOIS

Orta sahasına üst düzey yabancı bir takviye yapmaya hazırlanan Galatasaray'ın listesinde Fred başı çekiyor. Takviye için yabancı oyuncularını azaltması gereken sarı-kırmızılılar, Morutan için Suudi Arabistan'dan teklif beklerken Midtsjö de kiralık gidebilir. Kulübede kalan Dubois de Fransız ekipleri ile görüşüyor.



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