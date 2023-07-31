Galatasaray yabancılarına teklif bekliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da yollarını ayırmak istediği yabancı oyunculara teklif bekliyor.
Galatasaray'ın mevcut kadrosunda sözleşmeli 16 yabancı oyuncusu bulunuyor. A Takım'la çalışmayan Luyindama ve Cicaldau'ya kulüp aranıyor.
MORUTAN, MIDTSJO, DUBOIS
Orta sahasına üst düzey yabancı bir takviye yapmaya hazırlanan Galatasaray'ın listesinde Fred başı çekiyor. Takviye için yabancı oyuncularını azaltması gereken sarı-kırmızılılar, Morutan için Suudi Arabistan'dan teklif beklerken Midtsjö de kiralık gidebilir. Kulübede kalan Dubois de Fransız ekipleri ile görüşüyor.
Galatasaray'ın mevcut kadrosunda sözleşmeli 16 yabancı oyuncusu bulunuyor. A Takım'la çalışmayan Luyindama ve Cicaldau'ya kulüp aranıyor.
MORUTAN, MIDTSJO, DUBOIS
Orta sahasına üst düzey yabancı bir takviye yapmaya hazırlanan Galatasaray'ın listesinde Fred başı çekiyor. Takviye için yabancı oyuncularını azaltması gereken sarı-kırmızılılar, Morutan için Suudi Arabistan'dan teklif beklerken Midtsjö de kiralık gidebilir. Kulübede kalan Dubois de Fransız ekipleri ile görüşüyor.