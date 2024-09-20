Galatasaray ya 10'unla ya 10'suz

Geçen sezon Kadıköy'de 0-0 berabere kalıp evinde 1-0 yenilen G.Saray'da teknik direkör Okan Buruk, galibiyet için tüm hazırlıklarını yaptı, kesinleştirmediği tek nokta kaldı.



4-2-3-1 sisteminde değişikliğe gitmeyi düşünmeyen Buruk, Fenerbahçe karşısındaki orta saha kurgusunu son taktik çalışmada netleştirecek.



Derbide Muslera'nın önünde Kaan-Sanchez-Abdülkerim- Jakobs dörtlüsü görev yapacak. Ön liberoda Torreira olacak. İleri uçtaki Osimhen'e kanatlardan Barış Alper ve yeni transfer Sallai destek verecek.



Dev maçta Gabriel Sara'nın forması da garanti. Ancak Brezilyalı yıldızın orta sahadaki pozisyonuna henüz karar verilmedi. Buruk, Dries Mertens'ten vazgeçmezse Gabriel Sara 8 numarada oynamaya devam edecek.



Mertens yerine Berkan Kutlu ilk 11'de tercih edilirse, Sara 10 numaraya geçecek.



EZELİ REKABETİ BOŞ GEÇTİ



Fenerbahçe'ye karşı 5 kez rakip olan Dries Mertens, 3 galibiyet-1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Belçikalı yıldız, rakibine karış bu maçlarda gol ve asist katkısı ise yapamadı.



