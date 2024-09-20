Galatasaray ya 10'unla ya 10'suz

Galatasaray'ın tecrübeli çalıştırıcısı Okan Buruk, Belçikalı 10 numara Dries Mertens'i kullanırsa Gabriel Sara orta sahada olacak. Mertens oynamazsa Sambacı, forvet arkasında görev alacak

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray ya 10'unla ya 10'suz
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Eylül 2024 11:31
Geçen sezon Kadıköy'de 0-0 berabere kalıp evinde 1-0 yenilen G.Saray'da teknik direkör Okan Buruk, galibiyet için tüm hazırlıklarını yaptı, kesinleştirmediği tek nokta kaldı.

4-2-3-1 sisteminde değişikliğe gitmeyi düşünmeyen Buruk, Fenerbahçe karşısındaki orta saha kurgusunu son taktik çalışmada netleştirecek.

Derbide Muslera'nın önünde Kaan-Sanchez-Abdülkerim- Jakobs dörtlüsü görev yapacak. Ön liberoda Torreira olacak. İleri uçtaki Osimhen'e kanatlardan Barış Alper ve yeni transfer Sallai destek verecek.

Dev maçta Gabriel Sara'nın forması da garanti. Ancak Brezilyalı yıldızın orta sahadaki pozisyonuna henüz karar verilmedi. Buruk, Dries Mertens'ten vazgeçmezse Gabriel Sara 8 numarada oynamaya devam edecek.

Mertens yerine Berkan Kutlu ilk 11'de tercih edilirse, Sara 10 numaraya geçecek.

EZELİ REKABETİ BOŞ GEÇTİ

Fenerbahçe'ye karşı 5 kez rakip olan Dries Mertens, 3 galibiyet-1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Belçikalı yıldız, rakibine karış bu maçlarda gol ve asist katkısı ise yapamadı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery