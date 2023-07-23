Galatasaray, Wilfried Zaha'yı KAP'A bildirdi

"Profesyonel Futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha'nın Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.



FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞÜYORDU



Fenerbahçe'nin uzun zamandır görüşmelerde bulunduğu Wilfried Zaha, kendisine Crystal Palace'tan da bir sözleşme uzatma teklifi yapılmasına rağmen Galatasaray'ı seçti.



İSTANBUL'A GELİYOR!



Sarı kırmızılıların KAP'a bildirdiği Fildişi Sahilli oyuncu, bu akşam saat 22.00'de İstanbul'a gelecek.

ile sözleşmesi sona erenile görüşmelere başladığını KAP'A bildirdi.Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada,Galatasaray'ın Wilfried Zaha ile anlaşmasının ardından Fildişi Sahilli futblcuya verilecek ücret belli oldu.Sarı-kırmızılılar, 30 yaşındakiAyrıcaödenecek.Peki, Wilfried Zaha kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynadı, mevkisi nedir?Wilfried Zaha, 10 Kasım 1992 tarihinde İngiltere'nin Croydon kentinde doğdu. Futbola Crystal Palace'ın altyapısında başladı. 2010 yılında A takıma yükseldi ve ilk sezonunda 33 maçta 7 gol attı. 2013 yılında Manchester United'a transfer oldu, ancak burada fazla forma şansı bulamadı ve 2014 yılında Crystal Palace'a geri döndü.Zaha, Crystal Palace'da geçirdiği ikinci döneminde çok daha başarılı oldu. 2015-2016 sezonunda 11 gol atarak takımının Premier League'de kalmasına yardımcı oldu. 2016-2017 sezonunda da 10 gol atarak takımının ligde üst sıralarda yer almasına katkı sağladı.Zaha, Crystal Palace'da geçirdiği süre boyuncaZaha, hızlı ve teknik bir oyuncudur.. Zaha, kanatlarda ve forvet pozisyonunda görev yapabilmektedir.Zaha, Crystal Palace'ın en önemli oyuncularından biridir. Kariyerinde daha fazla gol atarak ve kupalar kazanarak başarısını devam ettirmeyi hedeflemektedir.