Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ili etkileyen deprem felaketi rekabet halindeki Fenerbahçe ve Galatasaray'ı bütünleştirdi.



Hatay'ın da etkilendiği depremde Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in felaketin ilk gününde yaptığı paylaşım her kesimi derinden etkilemişti.



Fenerbahçe'de uzun yıllar kalecilik yapan ve Galatasaraylı taraftarlar ile yıldızı barışık olmayan Volkan Demirel için sarı kırmızılı taraftar, "Seni yanlış tanımışız kaptan" yorumları yapıldı.



"VOLKAN DEMİREL'İ GS TV'YE BAĞLANMASI İÇİN ARADIK"



Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Rıza Morova, olay sonrası Volkan Demirel'i arayarak GS TV yayınına bağlanmasını istediklerini söyledi.



Rıza Morova Play Spor'a yaptığı açıklamada, "Volkan Demirel hepimizi ağlattı. Dün GSTV yayınına bağlanması için de Volkan Demirel'i aradık. Duygularını anlatmasını istedik. "Seni aslında taraftar yanlış tanıyor." dedik. Yeşil sahalarda futbolcular stres altında oluyor. Baskı altındalar, bize göre antipatik olup, yanlış anlaşılabiliyorlar. Kazanma hırsıyla onlar da bunu yapıyor. Sporcuları sahada tanımak ayrı, gerçek hayatta tanımak ayrı. Volkan kardeşimi gerçek hayatta da tanımış olduk, çok mutlu olduk. Demek ki insanlık her yerde devam ediyor. İyi adına birlik içinde olmamamız için bir neden yok, belki bu olay bizi daha da bütünleştirecek." dedi.



"ALİ KOÇ ÇOK YAKIN ARKADAŞIM"



Ayrıca Rıza Morova "Ali Koç iyi arkadaşım olur, o da dostluk eli uzatma taraftarıydı. Ahmet Nur Çebi ile seyahatlerde konuşuyoruz. Dostluk içinde olmamak için sebep yok. Bazen kazanma hırsı bizleri değil de, taraftar üzerinde baskı yaratınca, yöneticiler de istemedikleri şekilde konuşuyor. Aramızda bunu nasıl düzeltiriz diye konuşuyoruz, yazıyoruz. Burak Kızılhan ile de konuşuyoruz. Her sene birisi de şampiyon olacak diye kanun yok. Centilmenlik içinde devam etmeliyiz. Keşke bu felaket olmadan birleşseydik. Bu birlikteliğimizi, diğer branşlara yansıtacağız." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan ise, "Çok zor günler geçiriyoruz, hepimizin tekrardan başı sağ olsun. Bütün vatandaşlarımızın birlik olduğu, her tır dolduğunda gözlerimizin dolduğu anlar yaşıyoruz." şeklinde konuştu.



Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kılıç "Tüm kulüplerimize bu birliktelik için teşekkür ediyoruz. Zor duruma düştüğümüzde nasıl bir olduğumuzu herkese gösterdik." açıklamasını yaptı.