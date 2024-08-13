Galatasaray ve Fenerbahçe yeniden devrede: McTominay

Galatasaray ve Fenerbahçe, Manchester United'ın orta saha oyuncusu Scott McTominay için tekrar devreye girdi. İşte detaylar...

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Galatasaray ve Fenerbahçe yeniden devrede: McTominay
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13 Ağustos 2024 11:19
Birçok kez transferde karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe, İskoç yıldız için tekrar yarışa girdi.

The Athletic'te yer alan habere göre; iki ezeli rakip, Manchester United'ın orta saha oyuncusu Scott McTominay için tekrar devreye girdi.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

İki takımın da oyuncunun son durumuyla ilgili İngiliz ekibinden bilgi aldığı belirtildi. Öte yandan futbolcu ile Fulham, Napoli, Everton ve Brentford'un da ilgilendiği aktarıldı.

MANU'NUN İSTEDİĞİ RAKAM

Bununla birlikte İngiliz devi, kulüpteki geleceği belirsiz olan İskoç yıldız için 25 Milyon sterlin (29,2 Milyon euro] bonservis bedeli talep ediyor.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Manchester United altyapısında yetişen ve İngiliz ekibi dışında başka bir takımda forma giymeyen 27 yaşındaki orta saha 253 maçta forma giydi ve 29 gol, 9 asist yaptı.

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