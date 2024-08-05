Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.
İşte eşleşmeler;
Galatasaray - Young Boys
Dinamo Zagreb - Qarabağ / Ludogorets
Midtjylland / Ferencvarosi - Slovan Bratislava / APOEL FC
Jagiellonia / Bodo Glimt - Kızılyıldız
Malmö / PAOK - Sparta Prag / FCSB
Galatasaray, Young Boys ile oynayacağı turun ilk maçını deplasmanda oynayacak. İlk maç 20-21 Ağustos'ta, ikinci maç ise 27-28 Ağustos'ta oynanacak.
DETAY: YOUNG BOYS
İsviçre Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Young Boys'ta teknik direktör Raphael Wicky ile yollar ayrıldı.
Yeni sezona istediği gibi başlayamayan İsviçre ekibi, son şampiyon olarak başladığı ligin ilk 4 haftasında yeni teknik direktörü Patrick Rahmen ile sadece 1 puan toplayabildi.
Sezon öncesi kadrosuna 4 yeni isim katan Young Boys; Lille'den Alan Virginius, Troyes'dan Banhie Zoukrou, Atalanta'dan Ebrima Colley ve Bastia'dan Facinet Conte'yi transfer etti.
Young Boys'un golcü hücum hattında geçtiğimiz sezon tam 4 oyuncu çift haneli gol katkısı yaparken, orta sahalar arasında ise sadece 1 isim çift haneyi gördü. Orta sahada Filip Ugrinic 7 gol ve 6 asist ile oynarken, hücum hattında; Silvere Ganvoula 12 gol 2 asist, Elia Meschack 11 gol 6 asist, Joel Monteiro 12 gol 3 asist, Cedric Itten 13 gol 3 asist ile oynadı.
FENERBAHÇE
Fenerbahçe, Fransız ekibi Lille'i elemesi halinde playoff turunda mücadele edecek. İlk maç 20-21 Ağustos'ta, ikinci maç ise 27-28 Ağustos'ta oynanacak.
İşte eşleşmeler;
Fenerbahçe / Lille - Slavia Prag-Union SG
Dynamo Kiev / Rangers - Salzburg / FC Twente
Fenerbahçe, Lille'i elemesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda Slavia Prag-Union SG eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. İlk maç İstanbul'da
DETAY: SLAVIA PRAG
Geçtiğimiz sezon Çekya Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan Slavia Prag, sezonu 85 puanla tamamladı.
Yeni sezonda çıktığı 3 lig maçında 2 galibiyet 1 beraberlik alan Çek ekibi, 2018 yılından bu yana Jindrich Trpisovsky'nin yönetiminde çalışıyor.
Sezon başında kadrosuna 2 yeni takviye yapan Slavia Prag, Viktoria Plzen'den Tomas Chory ve Atalanta'dan Lukas Vorlicky'yi renklerine bağladı.
Kadrosundaki birçok önemli yıldızı kaybeden Slavia Prag yeni sezon öncesi; Hromada, Icha, Vagner, Lingr, Beran, Ewerton, van Buren gibi isimler ile yollarını ayırdı.
Slavia Prag'da geçtiğimiz sezonu 21 gol 5 asist ile tamamlayan Mojmir Cythil ve 22 gol 7 asist ile tamamlayan Vaclav Jurecka dikkat çekiyor.
DETAY: UNION SAINT-GILLOISE
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon UEFA Konferans Ligi'nde karşılaştığı Belçika ekibi Union Saint-Gilloise, geçtiğimiz sezon Belçika Ligi'nde 1 puanla şampiyonluğu kaçırdı ve ligi ikinci bitirdi.
Yeni sezonda teknik direktör Alexander Blessin ile yollarını ayıran ve göreve Sebastien Pocognoli'yi getiren Saint-Gilloise, ligde çıktığı ilk maçta 4 puan topladı.
Kadrosundan Mohamed Amoura ve Gustaf Nilsson gibi önemli hücum silahlarını kaybeden Belçika ekibi, takımın en büyük yıldızı olarak görülen Cameron Puertas'ı ise kadrosunda tutmayı başardı.
Öte yandan 5 yeni oyuncuyu kadrosuna katan Union Saint-Gilloise; Genk'ten Anouar Ait El Hadj, Nomme Kalju'dan Promise Akinpelu, Sturm Graz'dan Muhammed Fuseini, Maccabi Haifa'dan Anan Khalaili ve Genk'ten Vic Chambers ile sözleşme imzaladı.
İşte eşleşmeler;
Galatasaray - Young Boys
Dinamo Zagreb - Qarabağ / Ludogorets
Midtjylland / Ferencvarosi - Slovan Bratislava / APOEL FC
Jagiellonia / Bodo Glimt - Kızılyıldız
Malmö / PAOK - Sparta Prag / FCSB
Galatasaray, Young Boys ile oynayacağı turun ilk maçını deplasmanda oynayacak. İlk maç 20-21 Ağustos'ta, ikinci maç ise 27-28 Ağustos'ta oynanacak.
DETAY: YOUNG BOYS
İsviçre Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Young Boys'ta teknik direktör Raphael Wicky ile yollar ayrıldı.
Yeni sezona istediği gibi başlayamayan İsviçre ekibi, son şampiyon olarak başladığı ligin ilk 4 haftasında yeni teknik direktörü Patrick Rahmen ile sadece 1 puan toplayabildi.
Sezon öncesi kadrosuna 4 yeni isim katan Young Boys; Lille'den Alan Virginius, Troyes'dan Banhie Zoukrou, Atalanta'dan Ebrima Colley ve Bastia'dan Facinet Conte'yi transfer etti.
Young Boys'un golcü hücum hattında geçtiğimiz sezon tam 4 oyuncu çift haneli gol katkısı yaparken, orta sahalar arasında ise sadece 1 isim çift haneyi gördü. Orta sahada Filip Ugrinic 7 gol ve 6 asist ile oynarken, hücum hattında; Silvere Ganvoula 12 gol 2 asist, Elia Meschack 11 gol 6 asist, Joel Monteiro 12 gol 3 asist, Cedric Itten 13 gol 3 asist ile oynadı.
FENERBAHÇE
Fenerbahçe, Fransız ekibi Lille'i elemesi halinde playoff turunda mücadele edecek. İlk maç 20-21 Ağustos'ta, ikinci maç ise 27-28 Ağustos'ta oynanacak.
İşte eşleşmeler;
Fenerbahçe / Lille - Slavia Prag-Union SG
Dynamo Kiev / Rangers - Salzburg / FC Twente
Fenerbahçe, Lille'i elemesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda Slavia Prag-Union SG eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. İlk maç İstanbul'da
DETAY: SLAVIA PRAG
Geçtiğimiz sezon Çekya Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan Slavia Prag, sezonu 85 puanla tamamladı.
Yeni sezonda çıktığı 3 lig maçında 2 galibiyet 1 beraberlik alan Çek ekibi, 2018 yılından bu yana Jindrich Trpisovsky'nin yönetiminde çalışıyor.
Sezon başında kadrosuna 2 yeni takviye yapan Slavia Prag, Viktoria Plzen'den Tomas Chory ve Atalanta'dan Lukas Vorlicky'yi renklerine bağladı.
Kadrosundaki birçok önemli yıldızı kaybeden Slavia Prag yeni sezon öncesi; Hromada, Icha, Vagner, Lingr, Beran, Ewerton, van Buren gibi isimler ile yollarını ayırdı.
Slavia Prag'da geçtiğimiz sezonu 21 gol 5 asist ile tamamlayan Mojmir Cythil ve 22 gol 7 asist ile tamamlayan Vaclav Jurecka dikkat çekiyor.
DETAY: UNION SAINT-GILLOISE
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon UEFA Konferans Ligi'nde karşılaştığı Belçika ekibi Union Saint-Gilloise, geçtiğimiz sezon Belçika Ligi'nde 1 puanla şampiyonluğu kaçırdı ve ligi ikinci bitirdi.
Yeni sezonda teknik direktör Alexander Blessin ile yollarını ayıran ve göreve Sebastien Pocognoli'yi getiren Saint-Gilloise, ligde çıktığı ilk maçta 4 puan topladı.
Kadrosundan Mohamed Amoura ve Gustaf Nilsson gibi önemli hücum silahlarını kaybeden Belçika ekibi, takımın en büyük yıldızı olarak görülen Cameron Puertas'ı ise kadrosunda tutmayı başardı.
Öte yandan 5 yeni oyuncuyu kadrosuna katan Union Saint-Gilloise; Genk'ten Anouar Ait El Hadj, Nomme Kalju'dan Promise Akinpelu, Sturm Graz'dan Muhammed Fuseini, Maccabi Haifa'dan Anan Khalaili ve Genk'ten Vic Chambers ile sözleşme imzaladı.
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