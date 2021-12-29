Galatasaray, Türkiye Kupası'na veda etti!

9. dakikada Altaş Denizlispor 1-0 öne geçti. Mustafa Çeçenoğlu'nun ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan İlhan Depe, ceza sahasına girerek kaleci İsmail Çipe ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlarla buluşturdu.



30. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Alparslan Öztürk'ün ceza sahasının sağ tarafından çektiği şutta, kaleci Abdulkadir Sünger'in ayağıyla müdahale ettiği top ağlara gitti: 1-1



38. dakikada Bünyamin Balat'ın ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Darri, yaptığı aşırtma vuruşuyla topu önde olan kaleci İsmail Çipe'nin üzerinden filelere gönderdi: 1-2



Altaş Denizlispor karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.



49. dakikada Galatasaray tekrar skora denge getirdi. Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında Mustafa Muhammed'in kafayla indirdiği topu kale sahasında Halil Dervişoğlu filelerle buluşturdu: 2-2



50. dakikada Galatasaray öne geçti. Morutan'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mustafa Muhammed, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-2



90+9. dakikada Altaş Denizlispor skoru 3-3 yaptı. Mustafa Çeçenoğlu'nun sağdan kullandığı korner atışında, ön direkte Gökhan Süzen'in kafayla aşırttığı topu kale sahasında Işık Kaan Arslan çıkartmaya çalışırken, savunmada Nelsson'a çarpan meşin yuvarlak sarı-kırmızılıların ağlarına gitti.



Normal süresi 3-3 berabere biten maçta uzatmalara gidildi.



Uzatma bölümlerinde de takımların skoru değiştirmeyi başaramadığı karşılaşmada seri penaltı atışlarına geçildi.



PENALTI ATIŞLARI



Penaltılarda iki takım da kullandıkları ilk 5 atışı gole çevirdi.



Galatasaray'dan ilk 5 penaltıyı Nelsson, Halil Dervişoğlu, Taylan Antalyalı, Mustafa Muhammed ve Van Aanholt kullandı. Altaş Denizlispor'da ise ilk 5 penaltıda topun başına Gökhan Süzen, Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu, Özer Özdemir ve kaleci Abdulkadir Sünger geçti.



Oğulcan Çağlayan'ın kullandığı Galatasaray'ın 6. penaltısını kaleci Abdulkadir Sünger kurtarırken, Altaş Denizlispor'un penaltısını kullanan Schwechlen topu filelere gönderdi.



Penaltı atışları sonucunda rakibine üstünlük sağlayan Altaş Denizlispor adını son 16 turuna yazdırırken, Galatasaray ise kupaya katıldığı ilk turdan veda etti.





Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında Galatasaray, Spor Toto 1. Lig ekibi Altaş Denizlispor'u ağırladı.90 dakikada Galatasaray'ın gollerini 29. dakikada Alpaslan Öztürk, 48. dakikada Halil Dervişoğlu ve 50. dakikada Mustafa Muhammed kaydetti. Denizlispor'un sayıları ise 9. dakikada İlhan Depe, 38. dakikada Darri ve 90+8. dakikada kendi kalesine Nelsson'dan geldi.Bu sonucun ardından Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son 16 turuna yazdırdı. Galatasaray ise turnuvaya veda etti.Altaş Denizlispor ile karşılaşan Galatasaray, son maçına göre ilk 11'de 7 değişiklikle sahaya çıktı.Sarı-kırmızılı takımın, Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Patrick van Aanholt, Victor Nelsson, Berkan Kutlu, Aytaç Kara, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu yedeğe çekilirken, Sofiane Feghouli ise kadroda yer almadı.Teknik direktör Fatih Terim, bu futbolcuların yerine Ömer Bayram, Alpaslan Öztürk, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan, Alexandru Cicaldau ve Barış Alper Yılmaz'ı görevlendirdi.Galatasaray, maça İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Alpaslan Öztürk, Marcao, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan, Alexandru Cicaldau, Barış Alper Yılmaz ve Mustafa Muhammed ile başladı.Galatasaray'da cezası biten teknik direktör Fatih Terim, Altaş Denizlispor maçında takımının başında sahaya çıktı.Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbiden sonra toplamda 6 maç ceza aldı.Terim, ligdeki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Altay, Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir, Adana Demirspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında takımından ayrı kalarak cezasını çekti.Denizlispor, 9. dakikada tek paslarla Galatasaray yarı sahasına geçti ve savunma arkasına atılan topta İlhan Depe, takımını 1-0 öne geçirdi.Galatasaray'da Alpaslan Öztürk, 29. dakikada hücuma destek verdi. Rakip kaleye yaklaşık 25 metre uzaklıkta topla buluşan Öztürk, yaptığı vuruşla golü attı ve 1-1'lik eşitliği sağladı.Denizlispor, 38. dakikada Galatasaray savunmasının arkasına bu kez Darri'yi kaçırdı. Darri, yaptığı aşırtma vuruşla Denizlispor'u 2-1 öne geçirdi.Galatasaray ikinci yarının başlamasıyla birlikte baskılı bir görüntü sergiledi. Bu baskı, önce 48. dakikada Halil Dervişoğlu'nun golüyle 2-2'lik eşitliği getirerek meyvesini verdi. Golden hemen 1 dakika sonrasında gelişen atakta Mustafa Muhammed, topu ağlarla buluşturarak sarı - kırmızılı takımı 3-2 öne geçirdi.Denizlispor, 90+8. dakikada üst üste korner atışları kazandı. Kullanılan son kornerde Galatasaray ceza sahası içerisinde bir karambol yaşandı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top, Nelsson'a çarptı ve ağlara gitti. Bu golle birlikte skor 3-3'e geldi ve maç uzatmaya gitti.