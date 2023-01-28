Galatasaray, Kaan Ayhan'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için Sassuolo ile resmi görüşmelere başlandığını açıkladı. Milli futbolcunun gece saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.



İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:



"Profesyonel futbolcu Kaan Ayhan'ın kulubümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü US Sassuolo Calcio s. r. l ile resmi görüşmelere başlanmıştır. "



ANLAŞMANIN DETAYLARI BELLİ OLDU



Galatasaray, Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'ı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattı. Sassuolo'ya 400 bin Euro kiralama bedeli ödenecek. 2 milyon 800 bin Euro zorunlu satın alma bedeli ise 4 yıla yayılmış taksitler halinde ödenecek.



BU SEZON 11 MAÇTA OYNADI



28 yaşındaki savunmacı bu sezon Sassuolo'da 11 resmi müsabakada forma şansı buldu. Kaan Ayhan bu süreçte 630 dakika sahada kaldı. Tecrübeli oyuncu rakip fileleri 1 kez havalandırma başarısı gösterdi. Sassuolo ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek olan Kaan Ayhan'ın güncel piyasa değeri 4 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.



KAAN AYHAN'IN KARİYERİ



Schalke 04 altyapısında yetişen Kaan Ayhan daha sonra Eintracht Frankfurt ve Fortuna Düsseldorf formaları giydi. Sassuolo, 28 yaşındaki stoper için 2020-2021 sezonu başında 2 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi. Kaan Ayhan şu ana kadar A Milli Futbol Takımı'nda 51 maçta şans buldu ve 5 gol atma başarısı gösterdi.









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