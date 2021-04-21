Galatasaray - Trabzonspor: İlk 11'ler

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadelede VAR hakemi olarak Cüneyt Çakır görev yapacak. Galatasaray - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 33 karşılaşmada 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda 65 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, 35. haftayı lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde 3. sırada tamamladı.Trabzonspor ise ligde oynadığı 34 maçın 16'sını kazanırken, 11'inde berabere kaldı ve 7'sini kaybetti. 59 puanı bulunan bordo-mavili takım, ligde 4. sırada yer alıyor.İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, 2-0 kazanmıştı.Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Radamel Falcao ve DeAndre Yedlin, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinada olan Mustafa Muhammed ile kırmızı kart cezalısı Ryan Donk maçta forma giyemeyecek. Öte yandan sakatlığı olan Henry Onyekuru da kadroya dahil edilmedi.Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi Anders Trondsen ve Yunus Mallı'nın sakatlığı bulunurken, kart cezalısı Yusuf Sarı da bu karşılaşmada forma giyemeyecek.Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Kılınç, Gedson, Feghouli, Kerem, BabelUğurcan, Serkan, Vitor Hugo, Edgar, Marlon, Berat, Baker, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, DjaninyGalatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'de yarın İstanbul'da yapacakları maçla 131. kez karşı karşıya gelecek.İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 47 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 130 karşılaşmanın 59'unu Galatasaray, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 28 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 170, Trabzonspor ise 146 kez gol sevinci yaşadı.Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 11 farkla önünde bulunuyor.Ligde yapılan 95 karşılaşmanın 42'sini Galatasaray kazanırken, 31 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu, 22 müsabaka berabere sonuçlandı.Lig maçlarında Galatasaray 123, Trabzonspor ise 109 gol attı.Sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maçı Galatasaray, 2-0'lık skorla kazandı.İki ekip arasında İstanbul'da yapılan 47 lig maçında ev sahibi Galatasaray 25, konuk Trabzonspor 11 kez galip geldi.İstanbul'daki 11 karşılaşma da beraberlikle sonuçlanırken, Galatasaray'ın 64 golüne karşılık, Trabzonspor 51 gol kaydetti.Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı.Trabzonspor ise 2018-2019 sezonunda 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi.Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.Trabzonspor'dan büyük maçlarda tek galibiyetBu sezon üç büyük rakibi karşısında son maçına çıkacak Trabzonspor, oynadığı 5 karşılaşmada tek galibiyet alırken, 4 mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı.Ligin ilk yarısında sahasında Beşiktaş'a 3-1, deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1, evinde Galatasaray'a 2-0 yenilen bordo-mavililer, ikinci yarıda Beşiktaş'ı İstanbul'da 2-1 mağlup etti, Fenerbahçe'ye ise sahasında 1-0 yenildi.