Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray, 2-0'lık skorla kazandı.Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Arda Turan ve 55. dakikada Oğulcan Çağlayan attı.Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Galatasaray, puanını 29'a yükseltti ve liderlik koltuğuna yerleşti. Trabzonspor'un ise 6 maçlık namağlup serisi sona erdi ve 20 puanda kaldı.Galatasaray, bir sonraki lig maçında 2 Ocak 2021 saat 19.00'da Antalyaspor ile evinde karşılaşacak. Trabzonspor ise 3 Ocak 2021 saat 16.00'da Karagümrük'e konuk olacak.Süper Lig'in 15. haftasıda Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor'da, geçen haftaki Atakaş Hatayspor maçına göre tek değişiklik yapıldı. Teknik direktör Abdullah Avcı, sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Caleb Ekuban'ın yokluğunda sağ kanatta Yusuf Sarı'ya görev verdi. Bu sezon 9 maçta kadroya giren Yusuf Sarı, ilk kez 11'de sahaya çıktı.Bordo-mavililerde kadro dışı bırakılan Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate'nin yanı sıra, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Abdülkadir Ömür ile sakatlığı bulunan Ekuban kadroda yer almadı.Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında Galatasaray karşılaşmasıyla ilk büyük karşılaşmasına çıktı.Sarı-kırmızı takım, Trabzonspor karşısına geçen haftaki Göztepe maçının başlangıç kadrosunda 2 değişiklikle sahaya çıktı. Göztepe karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan isimlerden Luyindama'nın yerine Marcao, Diagne'nin yerine de Oğulcan Çağlayan görev yaptı.Galatasaray'da Senegalli santrfor Mbaye Diagne, ailesinden bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktığı için tedbir amaçlı kadroya alınmadı. Sakatlıkları bulunan Oghenekaro Etebo, Ryan Babel, koronavirüs izolasyon sürecini yeni tamamlayan Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra, Fatih Öztürk ve Emre Taşdemir de kadroda bulunmadı.Ligin 13. haftasında oynanan Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören ve 14. haftadaki Göztepe maçında takımda yer alamayan Marcao, Trabzonspor karşılaşmasıyla takıma geri döndü. MLuyindama yedek kulübesine çekilirken Marcao, Donk ile stoperde görev yaptı.Sarı-kırmızılı takımın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, 2 ay sonra maç kadrosuna alındı. Galatasaray'da son olarak ligin 6. haftasında 24 Ekim'deki Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasının kadrosunda yer alan 34 yaşındaki futbolcu, sonrasındaki 8 resmi müsabakada forma giyemedi. Söz konusu müsabakaların 1'inde cezalı olan Falcao, kalan süreçte 7 karşılaşmayı ise sakatlığı nedeniyle kaçırdı.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen ceza nedeniyle takımın başında görev yapamadı. Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören ve Göztepe maçında da yer almayan Terim'in yerine yardımcı antrenör Levent Şahin, takımın başında görev aldı.Trabzonspor'un efsanesi Özkan Sümer'in hayatını kaybetmesi nedeniyle statta müzik çalınmadı. Ayrıca Trabzonsporlu futbolcular da ısınmaya üzerinde Özkan Sümer'in fotoğrafının basılı olduğu siyah renkli tişörtlerle çıktı.Trabzonspor'dan Fransa'nın Lille takımına transfer olan Yusuf Yazıcı, izinli olduğu için geldiği Trabzon'da önce Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti. Yazıcı, ardından Trabzonspor'un Galatasaray ile oynadığı maçı tribünden takip etti.Galatasaray, mücadeleye topa daha fazla sahip olarak başladı. İlk tehlikeyi de 6. dakikada Feghouli'nin ceza sahası dışından attığı şutla yarattı.Trabzonspor ise kaptığı toplarla direkt hücumlar denedi. 11. dakikada ilk fırsatı yakalayan Trabzonspor, Djaniny ile gole yaklaştı. Flavio'nun kendi yarı sahasının ortasından göderdiği uzun pasta Djaniny bir anda Galatasaray savunmasını az adamla yakalayıp Ryan Donk ile bire bir kaldı. Djaniny ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan vuruşunu yaptı ve top yandan auta giti.14. dakikada Taylan Antalyalı, gördüğü sarı kartla Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü. Sol kanatta taç çizgisine yakın bir noktada yaşanan ikili mücadele sırasında Taylan, topa elle müdahalede bulunduğu gerekçesiyle hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kartla cezalandırıldı.25'te Trabzonspor, gole çok yaklaştı. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Lewis Baker'ın ceza alanına gönderdiği ortasında Vitor Hugo'nun kafa vuruşunu Okan Kocuk son anda kornere çelmeyi başardı.Galatasaray'da Sofiane Feghouli, 29. dakikada sağ baldırının arkasını tutarak kendini yere bıraktı ve değişiklik istedi. Feghouli'nin yerine Ömer Bayram oyuna dahil oldu.Trabzonspor, 35. dakikada hızlı geldiği bir atakla gole yaklaştı. Marlon Rodrigues'in Omar'dan kaparak ceza sahasına çeviridiği topu iyi takip edip Galatasaray savunmasından topu kapan Abdulkadir Parmak'ın ceza sahası içinden çektiği şut, Ryan Donk'un müdahalesi ile top tehlikeli bölgeden uzaklaştı.Maçın daha çok dengeye geldiği ve Trabzonspor'un da hakim olduğu bölüm sonrası Galatasaray, hızlı hücumla skorbordu değiştirdi.Sağ kanatta topla buluşan Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan'ın topuk pası ile tekrar ceza sahasında topla buluştu ve şutunu çekti. Emre Kılınç'ın sağ çaprazdan çektiği şutu kaleci Uğurcan çeldi, dönen topta Arda Turan boş kaleye yatarak bir vuruş ile topu ağlara gönderdi.Galatasaray, bu golle birlikte devreyi 1-0 önde kapattı.Trabzonspor, ikinci yarıya topa daha çok sahip olarak başladı. Galatasaray ise ön alanda bıraktığı hızlı hücumcuları Oğulcan ve Emre Kılınç dışında kalabalık ve kademeli bir savunma anlayışı kurguladı. Bu oyun kurgusu sonrası Galatasaray, topa daha az sahip olsa da daha atak görünen taraf oldu.51'de Saracchi ile gole yaklaşan Galatasaray, bu pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Halil Umut Meler, VAR odasındaki Suat Arslanboğa'yı bekledi. Kontrol sonucunda 'Devam' kararı verildi.Galatasaray, bu oyun kurgusu sayesinde mücadelenin ikinci golünü de bulan taraf oldu. 54. dakikada Ömer Bayram uzun pasını savunma arkasındaki Oğulcan ile buluşturdu. Oğulcan, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönderdi ancak önce ofsayt bayrağı kalktı. Ardından pozisyon VAR'da incelendi ve gol geçerli sayıldı.Golden sonra Galatasaray, kısa paslarla topu tutup oyunu kontrol altına aldı. Trabzonspor'un ise bu dakikalarda oyun disiplininde koptuğu görüldü.Kalan dakikalarda Trabzonspor rakip yarı alanda daha etkili gözüktü ancak son vuruşlarda etkisiz kalındı. Bordo-mavililer sonradan oyuna giren Benik Afobe ile yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşmadan puansız ayrıldı.Sarı-kırmızılılarda uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Radamel Falcao, 86. dakikada Younes Belhanda'nın yerine oyuna dahil oldu ve 63 gün sonra ilk kez sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirmiş oldu.6. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın pasında ceza yayı gerisinden Feghouli'nin sert ve düzgün vuruşunda, top az farkla üsten auta çıktı.7. dakikada Djaniny'nin pasında sol çaprazdan ceza alanına giren Flavio'nun sert şutunda, top yandan auta gitti.11. dakikada Flavio'nun kendi yarı alanından uzun pasında savunmanın arkasında topla hareketlenen Djaniny'nin sağ çaprazda kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya pozisyondaki şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.16. dakikada Arda Turan'ın pasında ceza alanına sokulan Emre Kılınç'ın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede topu kontrol etti.25. dakikada Baker'in soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Hugo'nun kafa vuruşunda kaleci Okan Kocuk, sol üst köşeya giden topu kornere çelmeyi başardı.34. dakikada Galatasaray'da sakatlanan Feghouli'nin yerine Ömer Bayram oyuna dahil oldu.44. dakikada sağdan hareketlenerek ceza alanına giren ve Oğulcan Çağlayan ile duvar pası yapan Emre Kılınç'ın yakın mesafeden şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'dan dönerken, pozisyonu takip eden Arda Turan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.İKİNCİ YARIDAN DETAYLAR BİRAZDAN...