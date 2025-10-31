Galatasaray-Trabzon'da Nijerya derbisi: Osimhen vs Onuachu

Süper Lig'deki çifte derbi haftasının açılışını yapacak yarın akşamki Galatasaray -Trabzonspor maçı öncesi iki isim ön plana çıkıyor: Victor Osimhen ve Paul Onuachu.

Milli takımdan arkadaş iki Nijeryalı santrfor, takımları adına bir kez daha en büyük hücum gücü olarak sahada yer alacak.

Güçlü fizikleri, atletik özellikleri ve bitirici vuruşlarıyla rakip savunmaları sürekli yıpratan iki oyuncunun performansı, hiç şüphesiz takımlarının elde edeceği sonuçlarda çok önemli pay sahibi olacak.

GOLLERDE ONUACHU ÖNDE

Ligde geride kalan 10 haftada 3 maç kaçıran, 7 karşılaşmanın 4'üne 11'de başlayan Osimhen, 3.85'lik gol beklentisinden (xG) 3 gol kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maçta 3 kez fileleri sarstı. Avrupa'da oynamayan Trabzonspor'un santrforu Onuachu ise ligdeki 10 maça da 11'de başladı, 5.2'lik xG'yi aşarak 7 gol atmayı başardı.

İki santrfordan ikili mücadele kazanma yüzdesi yüksek olan taraf Osimhen (%50-%45) olurken Onuachu hava toplarını kazanmada vatandaşına üstünlük (%66-%57) kurdu.