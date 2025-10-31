31 Ekim
Başakşehir-Kocaelispor
20:00
31 Ekim
Hatayspor-Erzurumspor
20:00
31 Ekim
Augsburg-B. Dortmund
22:30
31 Ekim
Getafe-Girona
23:00
31 Ekim
Luton Town-Forest Green Rovers
22:30
31 Ekim
PSV Eindhoven-Fortuna Sittard
22:00
31 Ekim
Preussen Muenster-Holstein Kiel
20:30
31 Ekim
Standard Liege-Sporting Charleroi
22:45
31 Ekim
Sporting CP-Alverca
23:15

Galatasaray-Trabzon'da Nijerya derbisi: Osimhen vs Onuachu

Süper Lig'deki çifte derbi haftasının açılışında, Galatasaray-Trabzonspor maçında gözler iki Nijeryalı santrfora çevrilecek: Victor Osimhen ve Paul Onuachu.

calendar 31 Ekim 2025 10:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Sporx.com
Galatasaray-Trabzon'da Nijerya derbisi: Osimhen vs Onuachu
Süper Lig'deki çifte derbi haftasının açılışını yapacak yarın akşamki Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi iki isim ön plana çıkıyor: Victor Osimhen ve Paul Onuachu.
 
Milli takımdan arkadaş iki Nijeryalı santrfor, takımları adına bir kez daha en büyük hücum gücü olarak sahada yer alacak.
 
Güçlü fizikleri, atletik özellikleri ve bitirici vuruşlarıyla rakip savunmaları sürekli yıpratan iki oyuncunun performansı, hiç şüphesiz takımlarının elde edeceği sonuçlarda çok önemli pay sahibi olacak.
 
GOLLERDE ONUACHU ÖNDE
 
Ligde geride kalan 10 haftada 3 maç kaçıran, 7 karşılaşmanın 4'üne 11'de başlayan Osimhen, 3.85'lik gol beklentisinden (xG) 3 gol kaydetti.
 
Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maçta 3 kez fileleri sarstı. Avrupa'da oynamayan Trabzonspor'un santrforu Onuachu ise ligdeki 10 maça da 11'de başladı, 5.2'lik xG'yi aşarak 7 gol atmayı başardı.
 
İki santrfordan ikili mücadele kazanma yüzdesi yüksek olan taraf Osimhen (%50-%45) olurken Onuachu hava toplarını kazanmada vatandaşına üstünlük (%66-%57) kurdu.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
