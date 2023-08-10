Galatasaray, Shakhtar Donetsk'ten ayrılan Brezilyalı futbolcu Tete'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
Galatasaray, Tete ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı futbolcuya senelik 2.8 milyon euro ücret ödeneceğini ve 3.1 milyon euro imza parası verileceğini duyurdu.
İşte Galatasaray'ın açıklaması:
"Profesyonel futbolcu Mateus Cardoso Lemos Martins ile 4+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup her bir sezon için net 2.800.000 euro garanti ücret ile toplam 3.100.000 euro net imza ücreti ödenecektir."
TETE KİMDİR?
15 Şubat 2000 tarihinde Brezilya'nın Alvorada kentinde doğan Tete, Gremio altyapısında yetişerek 2018 yılında A takıma yükseldi.
İleri uçta kanatlarda oynayan Sambacı, 2019 kış transfer sezonunda 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımına transfer oldu.
Ukrayna'da geçirdiği sezonlarda iki lig şampiyonluğu, bir yerel kupa şampiyonluğu ve bir yerel Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan 23 yaşındaki futbolcu, Shakhtar'da çıktığı 108 maçta 31 gol ve 15 asistlik performans ortaya koydu.
Ukrayna'nın içinde bulunduğu siyasal olaylar sebebiyle 2022 Mart'ının sonunda Olympique Lyon'a kiralanan oyuncu, burada 30 maçta 8 gol ve 10 asistlik performansıyla dikkat çekti. Son sezonunu İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de geçiren Brezilyalı, burada 14 maça çıktı ve bir kez fileleri sarstı. Piyasa değeri olarak Ukrayna liginin en değerli oyuncusu olarak gösterildi.
Galatasaray, Tete ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı futbolcuya senelik 2.8 milyon euro ücret ödeneceğini ve 3.1 milyon euro imza parası verileceğini duyurdu.
İşte Galatasaray'ın açıklaması:
"Profesyonel futbolcu Mateus Cardoso Lemos Martins ile 4+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup her bir sezon için net 2.800.000 euro garanti ücret ile toplam 3.100.000 euro net imza ücreti ödenecektir."
TETE KİMDİR?
15 Şubat 2000 tarihinde Brezilya'nın Alvorada kentinde doğan Tete, Gremio altyapısında yetişerek 2018 yılında A takıma yükseldi.
İleri uçta kanatlarda oynayan Sambacı, 2019 kış transfer sezonunda 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımına transfer oldu.
Ukrayna'da geçirdiği sezonlarda iki lig şampiyonluğu, bir yerel kupa şampiyonluğu ve bir yerel Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan 23 yaşındaki futbolcu, Shakhtar'da çıktığı 108 maçta 31 gol ve 15 asistlik performans ortaya koydu.
Ukrayna'nın içinde bulunduğu siyasal olaylar sebebiyle 2022 Mart'ının sonunda Olympique Lyon'a kiralanan oyuncu, burada 30 maçta 8 gol ve 10 asistlik performansıyla dikkat çekti. Son sezonunu İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de geçiren Brezilyalı, burada 14 maça çıktı ve bir kez fileleri sarstı. Piyasa değeri olarak Ukrayna liginin en değerli oyuncusu olarak gösterildi.