Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim kırmızı kart gördü

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinin 90+6. dakikasında kırmızı kart gördü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim kırmızı kart gördü
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21 Kasım 2021 21:04
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yle karşı karşıya geldiği derbide Fatih Terim kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'nin attığı ikinci golün ardından hakem Halil Umut Meler'in pozisyonun VAR'da incelenmesini beklediği sırada Fatih Terim itirazlarda bulundu. İlk yarıda da itirazdan sarı kart gören Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, 90+6'da kırmızı kart görerek tribüne çıktı.

Fatih Terim'in kaç maç ceza alacağı haftaiçinde belli olacak.


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