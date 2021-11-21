Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim kırmızı kart gördü

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yle karşı karşıya geldiği derbide Fatih Terim kırmızı kart gördü.
Fenerbahçe'nin attığı ikinci golün ardından hakem Halil Umut Meler'in pozisyonun VAR'da incelenmesini beklediği sırada Fatih Terim itirazlarda bulundu. İlk yarıda da itirazdan sarı kart gören Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, 90+6'da kırmızı kart görerek tribüne çıktı.
Fatih Terim'in kaç maç ceza alacağı haftaiçinde belli olacak.
Fenerbahçe'nin attığı ikinci golün ardından hakem Halil Umut Meler'in pozisyonun VAR'da incelenmesini beklediği sırada Fatih Terim itirazlarda bulundu. İlk yarıda da itirazdan sarı kart gören Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, 90+6'da kırmızı kart görerek tribüne çıktı.
Fatih Terim'in kaç maç ceza alacağı haftaiçinde belli olacak.