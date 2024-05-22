Galatasaray taraftarından Konya çıkarması: "Ne olursan ol gel"

24. şampiyonluk için 1 puana ihtiyacı olan Galatasaray'da taraftar ayağa kalktı. Konya uçaklarında yer kalmazken pazar günkü maç için otobüs ve trenle de binlerce futbolsever akına hazırlanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray taraftarından Konya çıkarması: 'Ne olursan ol gel'
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22 Mayıs 2024 08:06
99 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde olan Galatasaray'da, taraftarı şampiyonluk heyecanı sardı.

Süper Lig'in son haftasında Konyaspor deplasmanına çıkacak olan sarı-kırmızılı oyunculara destek olmak ve 24. şampiyonluk kutlamalarında yer almak için taraftar da harekete geçti. Fenerbahçe yenilgisinin ardından kendine gelen futbolseverler, pazar günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda bulunmak için organize oldu.

Kurallar gereği 2 bin kontenjan ayrılan 42 bin kişilik statta daha fazla yer bulmak için taraftarlar kolları sıvadı. İstanbul ve çevre illerden hafta sonu Konya'ya akın olacak. İstanbul-Konya uçuşlarında yer kalmadı. Taraftar grupları otobüs organizasyonu yapma kararı alırken, trenlerle de ulaşım için biletlere hücum edildi.

Futbolseverler da Mevlana'nın sözü "Ne olursan ol yine gel" sözünden esinlenerek "Ne olursan ol şampiyonluğa gel" diyerek mesajlarını paylaşıyor. 

 
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