Galatasaray taraftarından Kerem'e tepki: Dolar!

Süper Lig'in 14. haftasında dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.
Galatasaraylı taraftarlar, derbi öncesi eski oyuncuları Kerem Aktürkoğlu'nu protesto etmeye hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, derbi için Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğrafının bulunduğu dolarlar bastırdı.
Galatasaray'dan geçen yıl Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu, geride bıraktığımız yaz transfer döneminde ise Portekiz ekibinden Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
