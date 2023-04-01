GALATASARAY'DA 4 DEĞİŞİKLİK

DRIES MERTENS GERİ DÖNDÜ

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

ADANA DEMİRSPOR'DA 2 RÖTUŞ

İLK TEHLİKE GALATASARAY'DAN

EMRE AKBABA DİREĞE TAKILDI

YİNE ABDÜLKERİM

GALATASARAY'DA KIRMIZI KART BEKLENTİSİ

ONYEKURU DA DİREĞİ GEÇEMEDİ

NICOLO ZANIOLO HAMLESİ

NELSSON ÇİZGİDEN ÇIKARDI!

OKAN BURUK'TAN ÜST ÜSTE HAMLELER!

GALATASARAY ÖNE GEÇTİ

ZANIOLO PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Galatasaray maçı 2-0'lık skorla kazandı.Nef Stadyumu'ndaki mücadelede uzun süre gol sesi çıkmazken Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri sonradan oyuna giren Fredrik Midtsjo 86. dakikada ve 90+8. dakikada penaltıdan Nicolo Zaniolo attı.Adana Demirspor, Emre Akbaba ve Henry Onyekuru ile iki kez direği geçemedi.Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Konyaspor'a 2-1 kaybederek yenilmezlik serisini noktalayan Galatasaray, bu hafta Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi hata yapmadı.Bu sonucun ardından Galatasaray ligde 26 maç sonunda 63 puana ulaştı. Galatasaray'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin ise 24 maçta 54 puanı bulunuyor. Adana Demirspor 45 puanda kaldı.Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı.Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 26. haftasında Arabam.com Konyaspor ile oynadıkları maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Leo Dubois, Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz'ı yedeğe çekti. Konyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Berkan Kutlu ise maçın kadrosunda yer almadı.Okan Buruk, bu futbolcuların yerine Adana Demirspor karşısında Samuel Adekugbe, Victor Nelsson, Lucas Torreira ve Dries Mertens'i görevlendirdi.Galatasaray maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Samuel Adekugbe, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rachica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ilk 11'i ile başladı.Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Leo Dubois, Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra Okan Kocuk, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Juan Mata ve Kazımcan Karataş oturdu.Galatasaray'da sakatlığı geçen Belçikalı futbolcu Dries Mertens, uzun bir aradan sonra formasına kavuştu.Süper Lig'de 5 Şubat'ta Trabzonspor ile oynanan maçtan sonra antrenmanda sakatlık geçiren Mertens, Adana Demirspor müsabakasında ilk 11'de başlayarak 54 gün aradan sonra sahalara döndü.Belçikalı futbolcu, takımının son iki maçı olan Kasımpaşa ve Arabam.com Konyaspor müsabakalarında forma giyemedi.Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Adana Demirspor ile oynadığı maça yoğun ilgi gösterdi.Sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşmanın yapıldığı Nef Stadı'nda tribünleri doldurdu.Adana Demirsporlu taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünde maçı takip etti.Adana Demirspor ise son maçına göre ilk 11'de 2 değişiklikle sahada yer aldı.Akdeniz ekibinin teknik direktörü Vincenzo Montella, ligde son oynadıkları Fraport TAV Antalyaspor maçında ilk 11'de başlayan futbolculardan Mert Çetin ve Yusuf Sarı'yı yedeğe çekti.İtalyan teknik adam, Galatasaray karşısında bu futbolcuların yerine Jorge Morel ve Henry Onyekuru'yu sahaya sürdü.Adana Demirspor, maça Ertaç Özbir, Jonas Svensson, Jorge Morel, Semih Güler, Kevin Rodrigues, Benjamin Stambouli, Badou Ndiaye, Henry Onyekuru, David Akintola, Emre Akbaba ve Cherif Ndiaye ilk 11'i ile çıktı.Galatasaray karşılaşmaya etkili başladı. Henüz ilk dakikada kullanılan kornerde Abdülkerim Bardakcı'nın vuruşu kaleci Ertaç'ta kaldı.Karşılaşmanın ilk bölümünde iki takım da tehlikeli ataklar geliştirirken, Adana Demirspor 15. dakikada direğe takıldı. Bu dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş direkten dışarıya gitti.Galatasaray'ın stoperi Abdülkerim, ilk dakikanın ardından bir kez daha rakip kalede tehlikeli oldu. 19. dakikada Sergio Oliveira'nın kullandığı serbest vuruşta Abdülkerim'in ceza sahası içinden yaptığı vuruş az farkla dışarıya gitti.Galatasaray, mücadelenin 37. dakikasında Emre Akbaba'ya kırmızı kart bekledi. Bu dakikada Mertens, Emre'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaraylı oyuncular ve tribünler Emre Akbaba için kırmızı kart bekledi. Ali Şansalan, 30 yaşındaki futbolcuyu sarı kart ile cezalandırdı.Adana Demirspor'da Emre Akbaba'nın ardından Henry Onyekuru da direği geçemedi. 44. dakikada yay üzerinden şansını deneyen Onyekuru'nun vuruşu, direkten dışarıya gitti.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 0-0 giden skorun ardından oyuna müdahalede bulundu. Sarı-kırmızılıların İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, 65. dakikada Dries Mertens yerine oyuna dahil oldu.Galatasaray'ın savunma oyuncusu Victor Nelsson, 68. dakikada çok kritik bir müdahaleye imza attı.Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, 74. dakikada iki ismi değiştirdi. Sarı-kırmızılı takımda Yunus Akgün ve Fredrik Midtsjö oyuna dahil oldu. Kerem ve Oliveira kenara geldi.Galatasaray'da özellikle ligin ilk haftalarında attığı kritik gollerle dikkat çeken Bafetimbi Gomis 84. dakikada oyuna girdi. Galatasaray'da bu dakikada kenara gelen isim Mauro Icardi oldu.Galatasaray, 86. dakikada öne geçti. Zaniolo'nun yay üzerinde bıraktığı topa Midtsjö ceza sahası dışından çok sert vurdu. Yerden giden top ağlarla buluştu.Galatasaray, 90+6. dakikada penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Nicolo Zaniolo maçın skorunu 2-0 olarak tayin etti.Galatasaray, sahasında ağırladığı Adana Demirspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.İlk dakikada Mertens'in sağdan kullandığı kornerde altıpas gerisinde uygun durumdaki Abdülkerim'in kafayla vurduğu top kaleci Ertaç'ta kaldı.15. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Emre Akbaba'nın şutunda, top yakın direğe de çarparak auta gitti.44. dakikada ceza sahası dışı sol kanatta topla buluşarak içeri sokulan Onyekuru'nun vuruşunda, top uzak direğe çarparak oyun alanını terk etti.Maçın devre arasına golsüz eşitlikle girildi.