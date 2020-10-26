Galatasaray SK: 'Kenetlenin, başka Galatasaray yok'

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yönetim arasında yapılan toplantının ardından açıklama yapıldı.Sarı-kırmızılıların açıklamasında "" denildi.Ayrıca Galatasaray Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "" denildi."Bugün saat 15.30'da Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz ile Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim, Türk Telekom Stadyumu'nda bir görüşme gerçekleşmiştir.Görüşmede 2020-2021 futbol sezonunu şampiyonlukla tamamlayacağımız inancı ve heyecanı pekiştirilmiştir.23. şampiyonluğumuz için tüm camiamızı birlik ve beraberlik içerisinde tek vücut halinde hareket etmeye davet ediyoruz.Bu yol ŞAMPİYONLUK yolu!Kamuoyuna saygıyla duyurulur."