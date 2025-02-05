Galatasaray, seyirci ortalamasında zirvede!

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, seyirci ortalamasında da zirvede yer aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray, seyirci ortalamasında zirvede!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Şubat 2025 11:23
Süper Lig'de ocak ayında da seyirci ortalamalarında Galatasaray zirvede yer aldı.

Ligde liderlik koltuğunu koruyan sarı-kırmızılılar, 42 bin 840 taraftar ortalaması yakaladı. Galatasaray'ın en yakın takipçisi ise 33 bin 191 kişi ile ligdeki takipçisi Fenerbahçe.

Beşiktaş 24 bin 956 taraftar ortalamasına ulaşırken dördüncü Samsunspor 20 bin 616, beşinci Konyaspor 18 bin 869, altıncı ise 17 bin 552 kişi ile Trabzonspor oldu.

*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery