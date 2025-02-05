Galatasaray, seyirci ortalamasında zirvede!

Süper Lig'de ocak ayında da seyirci ortalamalarında Galatasaray zirvede yer aldı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Ligde liderlik koltuğunu koruyan sarı-kırmızılılar, 42 bin 840 taraftar ortalaması yakaladı. Galatasaray'ın en yakın takipçisi ise 33 bin 191 kişi ile ligdeki takipçisi Fenerbahçe.
Beşiktaş 24 bin 956 taraftar ortalamasına ulaşırken dördüncü Samsunspor 20 bin 616, beşinci Konyaspor 18 bin 869, altıncı ise 17 bin 552 kişi ile Trabzonspor oldu.
Ligde liderlik koltuğunu koruyan sarı-kırmızılılar, 42 bin 840 taraftar ortalaması yakaladı. Galatasaray'ın en yakın takipçisi ise 33 bin 191 kişi ile ligdeki takipçisi Fenerbahçe.
Beşiktaş 24 bin 956 taraftar ortalamasına ulaşırken dördüncü Samsunspor 20 bin 616, beşinci Konyaspor 18 bin 869, altıncı ise 17 bin 552 kişi ile Trabzonspor oldu.