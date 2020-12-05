⚽32' Diagne

⚽64' Pablo (KK)

⚽90+3' Kerem



Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, evinde Hatayspor'u 3-0 mağlup etti ve yenilgi yaşamadığı son 6 maçta 5. galibiyetini aldı. 📈



Galatasaray, Süper Lig'e o sezon yükselen takımları ağırladığı son 12 maçta yenilmedi. [10G, 2B] pic.twitter.com/Sk7ZOF5KSA



— Sporx (@sporx) December 5, 2020

FATİH TERİM, 'KAZANAN 11'İ BOZMADI

HATAYSPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK

ARDA, OKAN VE BELHANDA DÖNDÜ

FALCAO, SARACCHI, BABEL VE OMAR YOK

MBAYE DIAGNE, PAPA DIOP'U UNUTMADI

GALATASARAY BASKILI BAŞLADI

DIAGNE İLE TERİM'İN 1000. GOLÜ

DIAGNE, YİNE POZİSYONLA BAŞLADI

GALATASARAY, 64'TE İKİYİ BULDU

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN SON NOKTA

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray, 3-0'lk skorla kazandı.Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Mbaye Diagne, 64. dakikada kendi kalesine Pablo ve 90+1. dakikada Kerem Aktürkoğlu attı.Hatayspor, 80. dakikada Gökhan Karadeniz'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.Üst üste 2. kez kazanan ve son 6 maçta 16 puan toplayan Galatasaray, puanını 23'e çıkardı ve lider Alanyaspor ile puanını eşitledi. Ligdeki 2. mağlubiyetini alan Hatayspor, 12 puanda kaldı.Galatasaray, hafta içinde Darıca Gençlerbirliği ile kupa maçına çıktıktan sonra ligde Karagümrük'e konuk olacak. Hatayspor ise gelecek hafta BB Erzurumspor'u ağırlayacak.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, iyi bir performans sergileyen takımının ilk 11'inde herhangi bir değişiklik yapmadı. Sarı-kırmızılılar, Akdeniz temsilcisi önüne Fatih Öztürk, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Mbaye Diagne ilk 11'i ile çıktı. Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Younes Belhanda, Oghenekaro Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Arda Turan, Jesse Sekidika ile Ali Yavuz Kol yer aldı.Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Süper Lig'in 9. haftasındaki Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı. Ligin 10. haftasını maç yapmadan geçiren Akdeniz temsilcisinde genç teknik adam, takımını Galatasaray karşısına Munir Mohand Mohamedi, Strahil Popov, Pablo Santos, Burak Can Çamoğlu, Yusuf Abdioğlu, Aabid Rayane, Babajide Akintole, Isaac Sackey, Selim Ilgaz, Adama Traore, Mame Diouf ilk 11'i ile çıkardı. Erdoğan, 9. haftada oynadıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11'inde görev verdiği Mesut Çaytemel'in yerine Galatasaray karşısında Popov'u oynattı.Sarı-kırmızılı ekipte yeni tip koronavirüsü atlatan Arda Turan, Younes Belhanda ve Okan Kocuk müsabaka kadrosuna girdi. Koronavirüs testleri negatife dönen ve karantina süresi sona eren üç futbolcu müsabakaya yedek kulübesinde başladı.Galatasaray'da Radamel Falcao, Marcelo Saracchi, Ryan Babel ve Omar Elabdellaoui, karşılaşmanın kadrosunda yer almadı. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren Falcao ve Saracchi ile koronavirüs protokolüne takılan Elabdellaoui'nin yanı sıra koronavirüsü atlatarak takımla çalışmalara başlayan Babel, Hatay temsilcisine karşı forma giyemedi.Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, geçen günlere 42 yaşında hayatını kaybeden Senegal Milli Takımı'nın unutulmaz futbolcularından Papa Bouba Diop'u andı. Diagne, maç öncesi ısınmaya Diop'un 19 numaralı milli takım formasını giyerek çıktı.Galatasaray, oyunun kontrolünü alarak başladı. Hatayspor ise özellikle sol kanatta Akintola'yı kullanarak kontrataklar düzenlemeye çalıştı. Konuk ekip, zaman zaman bu ataklarında etkili olsa da final paslarındaki hataları nedeniyle pozisyon bulamadı.Maçın ilk bölümünde %70'lerin üzerinde topla oynama yüzdesi yakalayan Galatasaray, kalabalık bir şekilde savunma yapan rakibine karşı beklerini kullanarak pozisyon aradı. Sarı kırmızılılar, ilk etkili atağını 16. dakikada düzenledi. Taylan Antalyalı'nın ara pasında Emre Akbaba kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak Hatayspor savunmasından Yusuf Abidoğlu araya girerek şuta izin vermedi.Ataklarını sıklaştıran Galatasaray, kanatlardan ortalarla Mbaye Diagne'yi topla buluşturmaya çalıştı. Hatayspor savunması maçın 3'te 1'lik bölümünde başarılı olsa da 32'de Diagne, attığı golle takımını öne geçirdi.Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, sağ çaprazdan topla ilerler iken topu arka direkteki Mbaye Diagne ortaladı, Mbaye Diagne topu önce göğsü ile yumuşatıp sol ayağıyla altıpasta vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.Bu golle birlikte Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde 1000. gol sevincini de yaşadı.Galatasaray, ilk devrenin son 15 dakikalık bölümünde de topla oynamada üstünlüğünü korudu. 43'te Feghouli'nin ceza sahası dışından şutuyla ikinci gole yaklaşan Galatasaray, ilk devreyi tek golle üstün kapattı.Galatasaray, ikinci yarının başında da ikinci golü bulmak adına baskısını sürdürdü. 52'te Mbaye Diagne, çok müsait bir fırsattan yararlanamadı. Emre Akbaba'nın yerden sert ortasında Senegalli forvet, altıpas çizgisi üstünde buluştu ve şutunu attı. Top kale direğinin üstünden auta gitti.Hatayspor, maçtaki en tehlikeli atağını 60. dakikada düzenledi. Gökhan Karadeniz'in sol ayağıyla yerden sert şutu, kale direğinin dibinden auta gitti.Galatasaray, 64. dakikada farkı ikiye çıkardı. Sol taraftan Emre Kılınç'ın kullandığı serbest vuruşta arka direğe ortasında Oğulcan Çağlayan topu kafa ile içeri çevirdi, Pablo Santos'un göğsüne çarpan top bir anda kaleye yöneliyor ve ağlara gitti.Galatasaray, 2-0'dan sonra daha tedbirli bir oyuna döndü. Savunmada kalabalık kalan ev sahibi ekip, kontrataklarla fırsatlar aramaya başladı. Konuk ekipte Gökhan Karadeniz, 80. dakikada Etebo'yu kontratakta düşürünce ikinci sarı kartını gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.Zaman zaman Hatayspor kalesinde 3. gol fırsatları da bulan Galatasaray, 90+1. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile sonuca ulaştı. Kontratakta savunma arkasına çok iyi koşu atan genç oyuncu, topu kalecinin yanından plase bir vuruşla ağlarla buluşturdu. Pozisyon, 2 dakikalık VAR incelemesinin ardından gol olarak onaylandı.Galatasaray, Rize'nin ardından evinde de kazanarak üst üste 2. galibiyetini aldı.16. dakikada Taylan Antalyalı'nın ara pasıyla ceza sahasına giren Emre Akbaba şutunu çekerken, önünü hızla kapatan üç rakibi topun geçmesini engelledi.17. dakikada Selim Ilgaz'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Akintole, ceza sahası dışı sol çaprazda kaleci Fatih Öztürk'ün de çıktığını görerek vuruşunu yaptı. Fatih'i geçen top uzak direğin yanından auta gitti.25. dakikada Feghouli'nin derinlemesine pasında ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Diagne, uygun durumda meşin yuvarlağı üstten farklı şekilde auta attı.48. dakikada Emre Kılınç'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Emre Taşdemir'in sert şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.52. dakikada soldan ceza sahasına giren Emre Akbaba'nın yerden pasında altıpas gerisindeki Diagne'nin uygun durumda bekletmeden vurduğu top üstten auta gitti.62. dakikada Galatasaray kalesinde arka arkaya şut fırsatları yakalayan Atakaş Hatayspor'da top son olarak ceza sahası içi sol çaprazdaki Selim Ilgaz'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak yakın direğin yanından oyun alanını terk etti.73. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Diouf'un kaleyi cepheden gören pozisyonda çıkardığı sert şutta, meşin yuvarlak yandan auta gitti.80. dakikada Gökhan Karadeniz, Etebo'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Maçın 73. dakikasından da bir sarı kartı bulunan Gökhan, kırmızı kartla oyundan atıldı.86. dakikada Ömer Bayram'ın soldan ortasında altıpas gerisinde yükselen Sekidika'nın kafayla vurduğu top, kaleci Munir'de kaldı.: Türk Telekom: Erkan Özdamar, Kemal Yılmaz, Abdullah Bora Özkara: Fatih Öztürk, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Feghouli (Dk. 79 Ömer Bayram), Emre Kılınç (Dk. 80 Etebo), Oğulcan Çağlayan (Dk. 70 Sekidika), Emre Akbaba (Dk. 88 Kerem Aktürkoğlu), Diagne (Dk. 88 Ali Yavuz Kol): Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Burak Can Çamoğlu, Rayane (Dk. 67 Ribeiro), Sackey, Traore (Dk. 58 Gökhan Karadeniz), Selim Ilgaz (Dk. 67 Boupendza), Akintole (Dk. 85 Barbosa), Diouf: Dk. 32 Diagne, Dk. 64 Santos (Kendi kalesine), Dk. 90+4 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray): Dk. 80 Gökhan Karadeniz (Atakaş Hatayspor): Dk. 9 Diagne, Dk. 59 Marcao, Dk. 69 Emre Taşdemir (Galatasaray)