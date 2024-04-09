Galatasaray, Şanlıurfa'da taraftar için oynadı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa mücadelesi, sarı-lacivertli futbolcuların 2. dakikada sahadan çekilmesiyle tatil edilirken kazanan sarı kırmızılılar oldu.
Cimbom 'hükmen kazanacağı' başarı ile Cumhuriyet'in 100. yılında müzesine 2 kupa birden ekledi. Aslan, Şanlıurfa'da bir maçtan ve kupadan fazlasını kazandı.
Camianın Süper Kupa derbisine verdiği önem, karşılaşmanın tarihinin açıklanmasından itibaren belli oldu.
"BİZİ HEYECANLA BEKLİYORLAR"
Sarı kırmızılı yönetim, geçen yıl yaşanan depremlerden etkilenen kentlerden biri olan Şanlıurfa'ya maçtan 2 gün önce gitti; İstanbul'un büyük kulüplerini özleyen bölge halkı ile bir araya gelirken, depremzedelere de moral verdi.
Başkan Dursun Özbek ve yöneticiler, teknik kadro ve futbolculara "Bizi heyecanla bekliyorlar. Onları mahcup etmeyelim" diyerek takımı maça hazırladı. Bölge halkı da 2 gün boyunca Galatasaraylıları bağrına bastı.
"ÇIKIN, TARAFTAR İÇİN OYNAYIN"
Teknik Direktör Buruk ve ekibi de Fener sahaya A takımla çıkacakmış gibi hazırlık yaptı.
Buruk'un "Televizyonları başındaki Galatasaray taraftarı, bölge halkı ve stada bilet parası vererek girenler, sizi görmek istiyor. Çıkın, taraftar için oynayın" dediği öğrenildi.
Fenerbahçe sahadan çekildikten sonra kazanılan kupa, önce taraftarlarla kutlandı. Ardından oynanan antrenman maçında tribünler yıldızları izleme fırsatı buldu.
Cimbom 'hükmen kazanacağı' başarı ile Cumhuriyet'in 100. yılında müzesine 2 kupa birden ekledi. Aslan, Şanlıurfa'da bir maçtan ve kupadan fazlasını kazandı.
Camianın Süper Kupa derbisine verdiği önem, karşılaşmanın tarihinin açıklanmasından itibaren belli oldu.
"BİZİ HEYECANLA BEKLİYORLAR"
Sarı kırmızılı yönetim, geçen yıl yaşanan depremlerden etkilenen kentlerden biri olan Şanlıurfa'ya maçtan 2 gün önce gitti; İstanbul'un büyük kulüplerini özleyen bölge halkı ile bir araya gelirken, depremzedelere de moral verdi.
Başkan Dursun Özbek ve yöneticiler, teknik kadro ve futbolculara "Bizi heyecanla bekliyorlar. Onları mahcup etmeyelim" diyerek takımı maça hazırladı. Bölge halkı da 2 gün boyunca Galatasaraylıları bağrına bastı.
"ÇIKIN, TARAFTAR İÇİN OYNAYIN"
Teknik Direktör Buruk ve ekibi de Fener sahaya A takımla çıkacakmış gibi hazırlık yaptı.
Buruk'un "Televizyonları başındaki Galatasaray taraftarı, bölge halkı ve stada bilet parası vererek girenler, sizi görmek istiyor. Çıkın, taraftar için oynayın" dediği öğrenildi.
Fenerbahçe sahadan çekildikten sonra kazanılan kupa, önce taraftarlarla kutlandı. Ardından oynanan antrenman maçında tribünler yıldızları izleme fırsatı buldu.