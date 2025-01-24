Galatasaray, sahada da masada da sıkıntılı

Avrupa'da yenilmezlik rekoru kırmasına rağmen art arda gelen Hatay ve Dinamo Kiev beraberlikleri, Galatasaray'ı krizin eşiğine getirdi. Sarı-kırmızılı camia ve taraftarlar sezonun kalan bölümü için endişeli.
Nefes gazetesinde yer alan habere göre; Cimbom'da Fenerbahçe'ye kıyasla ciddi kadro zafiyeti var. As takımdaki 7-8 oyuncu alternatifsiz. Kulübeden katkı hiç yok. Batshuayi de düşüşte.
Takım, Boey sonrası hala sağ beksiz oynuyor. Jelert çare olamadı ve transfer hatası olarak görülüyor.
Danimarka Milli Takımı'nın stoperi Victor Nelsson küstürüldü, kendisine kulüp arıyor. Galatasaray ise yabancı bir stoper arıyor.
BİR DE MUSLERA KRİZİ
Sezon ilerledikçe fiziksel ve mental düşüş başladı. Bu durumun kalıcı olmasından korkuluyor.
Galatasaray bu sezon 30 maçın dördünde gol yemedi. Savunmadaki kriz derinleşiyor ve Buruk çare üretemiyor.
Dinamo Kiev maçı sonrası Muslera krizi de çıktı. Uruguaylı kaptanın sezonun kalan bölümünü nasıl geçireceği belirsiz.
MASADAKİ SIKINTILAR: PROJELER NE OLDU?
Bitti" denilen Kemerburgaz'a ne zaman taşınılacağı belirsiz. Riva projesi ile ilgili ne gelişmeler yaşanıyor, bilinmiyor.
Mecidiyeköy'deki projenin son durumu açıklanmıyor. Florya arazisi ile ilgili ihale ilanı yeni verildi.
Bankalar Birliği anlaşmasından hala çıkılamadı. Karaborsa iddiaları ve adı karışan isimlerle ilgili neler yapılıyor, söylenmiyor.
YURT DIŞINDA BURUK
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de 91 maçta aldığı yenilgiyi Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Avrupa Ligi'ndeki 23 maçta yaşadı. Buruk'un Avrupa'daki puan ortalaması sadece 1.61.
Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ne Sparta Prag'a yenilerek veda eden Cimbom'un bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde iki maçta da boyun eğdiği Young Boys, Kupa 1'in 36 takımlı sıralamasında halen 7 maçta 7 yenilgi ve eksi 20 averajla sonuncu durumda.
Aslan; Kupa 2'nin galibiyetsiz iki takımını da yenemedi: Rigas Skola 2-2, Dinamo Kiev 3-3.
Nefes gazetesinde yer alan habere göre; Cimbom'da Fenerbahçe'ye kıyasla ciddi kadro zafiyeti var. As takımdaki 7-8 oyuncu alternatifsiz. Kulübeden katkı hiç yok. Batshuayi de düşüşte.
Takım, Boey sonrası hala sağ beksiz oynuyor. Jelert çare olamadı ve transfer hatası olarak görülüyor.
Danimarka Milli Takımı'nın stoperi Victor Nelsson küstürüldü, kendisine kulüp arıyor. Galatasaray ise yabancı bir stoper arıyor.
BİR DE MUSLERA KRİZİ
Sezon ilerledikçe fiziksel ve mental düşüş başladı. Bu durumun kalıcı olmasından korkuluyor.
Galatasaray bu sezon 30 maçın dördünde gol yemedi. Savunmadaki kriz derinleşiyor ve Buruk çare üretemiyor.
Dinamo Kiev maçı sonrası Muslera krizi de çıktı. Uruguaylı kaptanın sezonun kalan bölümünü nasıl geçireceği belirsiz.
MASADAKİ SIKINTILAR: PROJELER NE OLDU?
Bitti" denilen Kemerburgaz'a ne zaman taşınılacağı belirsiz. Riva projesi ile ilgili ne gelişmeler yaşanıyor, bilinmiyor.
Mecidiyeköy'deki projenin son durumu açıklanmıyor. Florya arazisi ile ilgili ihale ilanı yeni verildi.
Bankalar Birliği anlaşmasından hala çıkılamadı. Karaborsa iddiaları ve adı karışan isimlerle ilgili neler yapılıyor, söylenmiyor.
YURT DIŞINDA BURUK
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de 91 maçta aldığı yenilgiyi Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Avrupa Ligi'ndeki 23 maçta yaşadı. Buruk'un Avrupa'daki puan ortalaması sadece 1.61.
Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ne Sparta Prag'a yenilerek veda eden Cimbom'un bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde iki maçta da boyun eğdiği Young Boys, Kupa 1'in 36 takımlı sıralamasında halen 7 maçta 7 yenilgi ve eksi 20 averajla sonuncu durumda.
Aslan; Kupa 2'nin galibiyetsiz iki takımını da yenemedi: Rigas Skola 2-2, Dinamo Kiev 3-3.