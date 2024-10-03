UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında Galatasaray, Rigas Skola deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, 2-0 öne geçmesine rağmen maçtan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.
Galatasaray, 12. dakikada Dries Mertens ve 38. dakikada Yunus Akgün ile 2-0'ı buldu. Rigas Skola, 40. dakikada Janis Ikaunieks ve 54. dakikada Lasha Odisharia'nın golleriyle beraberliği buldu.
Bu sonucun ardından Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde iki maçta 4 puana ulaştı. Rigas Skola, turnuvadaki ilk puanını aldı.
Galatasaray, hafta sonunda ligde Alanyaspor ile sahasında karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde bir sonraki maçta ise Elsborg'u konuk edecek. Rigas Skola, turnuvadaki bir sonraki maçında Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek.
OKAN BURUK'TAN 6 DEĞİŞİKLİK
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Letonya temsilcisi RFS'ye konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Kasımpaşa maçının ilk 11'inde 3'ü zorunlu toplam 6 değişikliğe gitti.
Sarı-kırmızılı takım, başkent Riga'daki Daugava Stadı'nda yapılan müsabakaya Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Mauro Icardi kadrosuyla başladı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Batuhan Şen, Atakan Ordu, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Halim Yükseloğlu, Berat Luş, Efe Akşam, Metehan Baltacı yer aldı.
Okan Buruk, Süper Lig'in 7. haftasında 3-0 öndeyken 3-3 berabere kaldıkları Kasımpaşa müsabakasının ilk 11'inde büyük bir değişikliğe gitti.
Tecrübeli teknik adam, Kasımpaşa müsabakasında ilk 11'de görev yapan kaleci Fernando Muslera'dan cezası, santrfor Victor Osimhen'den sakatlığı, Roland Sallai'den ise ismi UEFA listesinde yer almadığı için yararlanamadı. Buruk, söz konusu mücadelenin başlangıç kadrosunda olan Kerem Demirbay, Elias Jelert ve Victor Nelsson'u ise yedeğe çekti.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, bu oyuncuların yerine RFS mücadelesinde Günay, Kaan, Sanchez, Torreira, Barış Alper ve Mertens'i sahaya sürdü.
TARAFTARLAR RİGA'DA
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Letonya'da ev sahibi gibi takımlarını destekledi.
Son yıllarda yükselişte olsa da futbol, Letonya'da buz hokeyi ve basketbolun ardından en popüler üçüncü branş sayılıyor. Letonyalı sporseverlerin ilgi göstermediği müsabaka için Avrupa'nın farklı yerlerinden Türk taraftarlar Riga'ya geldi.
Kendileri için ayrılan yerin haricinde ev sahibi takım taraftarlarının bulunduğu tribünden bilet alan Türk futbolseverler, maç boyunca Galatasaray'ı destekledi.
Tribünlerde yaklaşık 4 bin futbolsever yer alırken bunların yarısını Türkler oluşturdu.
RAKİP TEHLİKELİ GELDİ
5. dakikada sol kanattan gelen ortayı Galatasaray savunması karşıladı ancak bu top Ndjiki'nin önünde kaldı. Ndjiki'nin vuruşunu yapmak isterken son anda Ismail Jakobs araya girdi.
JAKOBS BU KEZ RAKİP KALEDE
Galatasaray'da Ismail Jakobs, 6. dakikada ise bu kez rakip kalede etkili oldu. Sol kanattan ceza sahasına giren Jakobs'un şutunu kaleci Ondoa kurtardı.
GALATASARAY ÖNE GEÇTİ
Galatasaray, 12. dakikada Dries Mertens ile öne geçti. Bu dakikada Yunus Akgün, topla birlikte ceza sahasına girdi. Yunus, Barış'la paslaştıktan sonra bir kez daha ceza sahasında topu aldı. Yunus'un sağdan ortasında Mauro Icardi, arka direkte kafayı vurdu. Dries Mertens, kale sahası içine hareketlendi ve Icardi'nin kafa vuruşundan gelen topu yakın mesafeden ağlara gönderdi.
GALATASARAY YİNE ETKİLİ!
Galatasaray, 22. dakikada bir kez daha gole yaklaştı. Gabriel Sara'nın soldan ortasında Barış Alper Yılmaz'ın etkili kafa vuruşunu kaleci Ondoa, kornere tokatladı.
FARK İKİYE ÇIKTI!
Galatasaray, 38. dakikada farkı ikiye çıkardı. Bu dakikada Davinson Sanchez, rakip savunmanın arkasına doğru harika bir pas gönderdi. Bu topu kontrol eden Yunus Akgün, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi.
DURUM 2-1'E GELDİ
Rigas Skola, 40. dakikada Janis Ikaunieks ile durumu 2-1'e getirdi. Hızlı gelişen atakta Ikaunieks, kaleci Günay ile karşı karşıya kaldı. Günay, Ikaunieks'in ilk şutunu çıkardı ancak dönen top yine Ikaunieks'in önünde kaldı ve topu ağlara gönderdi.
Galatasaray, Rigas Skola karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
RİGAS EŞİTLİĞİ BULDU!
Rigas Skola, 54. dakikada eşitliği buldu. Sol kanattan gelen ortada Ikaunieks'in kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topu iyi takip eden Lasha Odisharia, topu ağlara gönderdi.
OKAN BURUK'TAN HAMLE
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, skorun 2-2'ye gelmesinin ardından oyuna müdahalede bulundu. Sarı-kırmızılı takımda Kaan Ayhan, 64. dakikada kenara geldi ve Michy Batshuayi oyuna dahil oldu.
GALATASARAY TEHLİKESİ!
Galatasaray, 71'de etkili oldu. Rakip ceza yayında topla buluşan Dries Mertens'in vuruşu az farkla yandan dışarıya gitti.
SARA ŞANSINI DENEDİ
Galatasaray'da Gabriel Sara, 76. dakikada kafayla şansını denedi. Bu dakikada Dries Mertens'in sağdan ortasında ceza sahasında demarke durumda kalan Sara'nın kafa vuruşu kalecide kaldı.
TORREIRA KENARA GELDİ
Galatasaray'da Lucas Torreira, 77. dakikada kenara geldi. Bu dakikada Uruguaylı orta saha oyuncusu yerine Kerem Demirbay oyuna dahil oldu.
MERTENS KALECİYİ GEÇEMEDİ
Galatasaray, karşılaşmanın 80. dakikasında rakip kaleyi cepheden gören bölgeden serbest vuruş kazandı. Sarı-kırmızılılarda bu serbest vuruşta topun başına Dries Mertens geldi. Mertens'in vuruşu kaleci kaleci Ondoa'dan geri döndü.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray, Rigas deplasmanından 2-2'lik eşitlikle döndü.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada Ikounieks'in sağdan ortasında penaltı noktası üzerindeki Jakobs'un müdahale ettiği top sağ çaprazdaki Ndjiki'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun karşı karşıya vuruşunda, kaleci Günay yakın direk dibinde meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Aynı dakikada soldan kullanılan kornerde Galatasaray savunmasının uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak yay gerisindeki Odisharia'da kaldı. Bu oyuncunun kafayla altıpasa doldurduğu topa kale önünde Ikounieks kafayla vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Günay'da kaldı.
6. dakikada Yunus Akgün'ün ara pasıyla ceza sahasına giren Jakobs'un sol çaprazdan şutunda, kaleci Ondoa ayaklarıyla topu kornere gönderdi.
12. dakikada sarı-kırmızılı takım öne geçti. Orta sahada aldığı topla rakiplerini geçerek ceza sahasına giren Yunus sağdan ortasını yaptı. Arka direkte Icardi'nin kafayla vurduğu meşin yuvarlağı kale önündeki Mertens ağlara gönderdi: 0-1
23. dakikada Sara'nın soldan ortasında, penaltı noktası önünde Barış Alper'in kafayla vurduğu topu kaleci Ondoa son anda kornere çeldi.
38. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sanchez'in kendi sahasından savunmanın arkasına gönderdiği pasa Yunus Akgün hareketlendi. Topu iyi kontrol eden Yunus, karşı karşıya yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 0-2
40. dakikada RFS farkı 1'e indirdi. Prenga'nın savunmadan uzun oynadığı topu kafayla indiren Ikounieks, koşusuna devam etti. Kouadio, sol kanatta aldığı meşin yuvarlağı bekletmeden yeniden takım arkadaşının önüne gönderdi. Çaprazdan ceza sahasına giren Ikounieks'in vuruşunda, kaleci Günay topun ağlara gitmesini önledi. Ancak dönen topla bir kez daha buluşan Ikounieks, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2
Mücadelenin ilk yarısını sarı-kırmızılı takım 2-1 üstün tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
55. dakikada ev sahibi takım beraberliği yakaladı. Kouadio'nin soldan ortasında ön direğe hareketlenen Ikounieks'in kafayla vurduğu top üst direğe çarparak ters kanattaki Odisharia'ya geldi. Bu oyuncunun bekletmeden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2
72. dakikada Mertens'in ceza yayı içinden şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.
81. dakikada Mertens'in kullandığı serbest vuruşta, kaleci Ondoa sağına uzanarak meşin yuvarlağı çeldi.
Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Stat: Daugava
Hakemler: Filip Glova, Daniel Polacek, Peter Bednar (Slovakya)
RFS: Ondoa, Savalnieks (Dk. 46 Bolodis), Prenga, Lipuscek, Njie, Marhiev, Panic, Odisharia (Dk. 90+4 Stuglis), Ikounieks, Kouadio (Dk. 77 Osuagwu), Ndjiki (Dk. 26 Zelenkovs)
Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan (Dk. 64 Batshuayi), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 86 Berkan Kutlu), Jakobs, Torreira (Dk. 77 Kerem Demirbay), Sara, Barış Alper Yılmaz, Mertens (Dk. 87 Yusuf Demir), Yunus Akgün, Icardi
Goller: Dk. 12 Mertens, Dk. 38 Yunus Akgün (Galatasaray), Dk. 40 Ikounieks, Dk. 55 Odisharia (RFS)
Sarı kartlar: Dk. 18 Yunus Akgün, Dk. 85 Kerem Demirbay (Galatasaray), Dk. 31 Panic, Dk. 83 Ikounieks (RFS)
Galatasaray, 12. dakikada Dries Mertens ve 38. dakikada Yunus Akgün ile 2-0'ı buldu. Rigas Skola, 40. dakikada Janis Ikaunieks ve 54. dakikada Lasha Odisharia'nın golleriyle beraberliği buldu.
Bu sonucun ardından Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde iki maçta 4 puana ulaştı. Rigas Skola, turnuvadaki ilk puanını aldı.
Galatasaray, hafta sonunda ligde Alanyaspor ile sahasında karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde bir sonraki maçta ise Elsborg'u konuk edecek. Rigas Skola, turnuvadaki bir sonraki maçında Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek.
OKAN BURUK'TAN 6 DEĞİŞİKLİK
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Letonya temsilcisi RFS'ye konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Kasımpaşa maçının ilk 11'inde 3'ü zorunlu toplam 6 değişikliğe gitti.
Sarı-kırmızılı takım, başkent Riga'daki Daugava Stadı'nda yapılan müsabakaya Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Mauro Icardi kadrosuyla başladı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Batuhan Şen, Atakan Ordu, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Halim Yükseloğlu, Berat Luş, Efe Akşam, Metehan Baltacı yer aldı.
Okan Buruk, Süper Lig'in 7. haftasında 3-0 öndeyken 3-3 berabere kaldıkları Kasımpaşa müsabakasının ilk 11'inde büyük bir değişikliğe gitti.
Tecrübeli teknik adam, Kasımpaşa müsabakasında ilk 11'de görev yapan kaleci Fernando Muslera'dan cezası, santrfor Victor Osimhen'den sakatlığı, Roland Sallai'den ise ismi UEFA listesinde yer almadığı için yararlanamadı. Buruk, söz konusu mücadelenin başlangıç kadrosunda olan Kerem Demirbay, Elias Jelert ve Victor Nelsson'u ise yedeğe çekti.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, bu oyuncuların yerine RFS mücadelesinde Günay, Kaan, Sanchez, Torreira, Barış Alper ve Mertens'i sahaya sürdü.
TARAFTARLAR RİGA'DA
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Letonya'da ev sahibi gibi takımlarını destekledi.
Son yıllarda yükselişte olsa da futbol, Letonya'da buz hokeyi ve basketbolun ardından en popüler üçüncü branş sayılıyor. Letonyalı sporseverlerin ilgi göstermediği müsabaka için Avrupa'nın farklı yerlerinden Türk taraftarlar Riga'ya geldi.
Kendileri için ayrılan yerin haricinde ev sahibi takım taraftarlarının bulunduğu tribünden bilet alan Türk futbolseverler, maç boyunca Galatasaray'ı destekledi.
Tribünlerde yaklaşık 4 bin futbolsever yer alırken bunların yarısını Türkler oluşturdu.
RAKİP TEHLİKELİ GELDİ
5. dakikada sol kanattan gelen ortayı Galatasaray savunması karşıladı ancak bu top Ndjiki'nin önünde kaldı. Ndjiki'nin vuruşunu yapmak isterken son anda Ismail Jakobs araya girdi.
JAKOBS BU KEZ RAKİP KALEDE
Galatasaray'da Ismail Jakobs, 6. dakikada ise bu kez rakip kalede etkili oldu. Sol kanattan ceza sahasına giren Jakobs'un şutunu kaleci Ondoa kurtardı.
GALATASARAY ÖNE GEÇTİ
Galatasaray, 12. dakikada Dries Mertens ile öne geçti. Bu dakikada Yunus Akgün, topla birlikte ceza sahasına girdi. Yunus, Barış'la paslaştıktan sonra bir kez daha ceza sahasında topu aldı. Yunus'un sağdan ortasında Mauro Icardi, arka direkte kafayı vurdu. Dries Mertens, kale sahası içine hareketlendi ve Icardi'nin kafa vuruşundan gelen topu yakın mesafeden ağlara gönderdi.
GALATASARAY YİNE ETKİLİ!
Galatasaray, 22. dakikada bir kez daha gole yaklaştı. Gabriel Sara'nın soldan ortasında Barış Alper Yılmaz'ın etkili kafa vuruşunu kaleci Ondoa, kornere tokatladı.
FARK İKİYE ÇIKTI!
Galatasaray, 38. dakikada farkı ikiye çıkardı. Bu dakikada Davinson Sanchez, rakip savunmanın arkasına doğru harika bir pas gönderdi. Bu topu kontrol eden Yunus Akgün, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi.
DURUM 2-1'E GELDİ
Rigas Skola, 40. dakikada Janis Ikaunieks ile durumu 2-1'e getirdi. Hızlı gelişen atakta Ikaunieks, kaleci Günay ile karşı karşıya kaldı. Günay, Ikaunieks'in ilk şutunu çıkardı ancak dönen top yine Ikaunieks'in önünde kaldı ve topu ağlara gönderdi.
Galatasaray, Rigas Skola karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
RİGAS EŞİTLİĞİ BULDU!
Rigas Skola, 54. dakikada eşitliği buldu. Sol kanattan gelen ortada Ikaunieks'in kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topu iyi takip eden Lasha Odisharia, topu ağlara gönderdi.
OKAN BURUK'TAN HAMLE
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, skorun 2-2'ye gelmesinin ardından oyuna müdahalede bulundu. Sarı-kırmızılı takımda Kaan Ayhan, 64. dakikada kenara geldi ve Michy Batshuayi oyuna dahil oldu.
GALATASARAY TEHLİKESİ!
Galatasaray, 71'de etkili oldu. Rakip ceza yayında topla buluşan Dries Mertens'in vuruşu az farkla yandan dışarıya gitti.
SARA ŞANSINI DENEDİ
Galatasaray'da Gabriel Sara, 76. dakikada kafayla şansını denedi. Bu dakikada Dries Mertens'in sağdan ortasında ceza sahasında demarke durumda kalan Sara'nın kafa vuruşu kalecide kaldı.
TORREIRA KENARA GELDİ
Galatasaray'da Lucas Torreira, 77. dakikada kenara geldi. Bu dakikada Uruguaylı orta saha oyuncusu yerine Kerem Demirbay oyuna dahil oldu.
MERTENS KALECİYİ GEÇEMEDİ
Galatasaray, karşılaşmanın 80. dakikasında rakip kaleyi cepheden gören bölgeden serbest vuruş kazandı. Sarı-kırmızılılarda bu serbest vuruşta topun başına Dries Mertens geldi. Mertens'in vuruşu kaleci kaleci Ondoa'dan geri döndü.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray, Rigas deplasmanından 2-2'lik eşitlikle döndü.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada Ikounieks'in sağdan ortasında penaltı noktası üzerindeki Jakobs'un müdahale ettiği top sağ çaprazdaki Ndjiki'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun karşı karşıya vuruşunda, kaleci Günay yakın direk dibinde meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Aynı dakikada soldan kullanılan kornerde Galatasaray savunmasının uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak yay gerisindeki Odisharia'da kaldı. Bu oyuncunun kafayla altıpasa doldurduğu topa kale önünde Ikounieks kafayla vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Günay'da kaldı.
6. dakikada Yunus Akgün'ün ara pasıyla ceza sahasına giren Jakobs'un sol çaprazdan şutunda, kaleci Ondoa ayaklarıyla topu kornere gönderdi.
12. dakikada sarı-kırmızılı takım öne geçti. Orta sahada aldığı topla rakiplerini geçerek ceza sahasına giren Yunus sağdan ortasını yaptı. Arka direkte Icardi'nin kafayla vurduğu meşin yuvarlağı kale önündeki Mertens ağlara gönderdi: 0-1
23. dakikada Sara'nın soldan ortasında, penaltı noktası önünde Barış Alper'in kafayla vurduğu topu kaleci Ondoa son anda kornere çeldi.
38. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sanchez'in kendi sahasından savunmanın arkasına gönderdiği pasa Yunus Akgün hareketlendi. Topu iyi kontrol eden Yunus, karşı karşıya yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 0-2
40. dakikada RFS farkı 1'e indirdi. Prenga'nın savunmadan uzun oynadığı topu kafayla indiren Ikounieks, koşusuna devam etti. Kouadio, sol kanatta aldığı meşin yuvarlağı bekletmeden yeniden takım arkadaşının önüne gönderdi. Çaprazdan ceza sahasına giren Ikounieks'in vuruşunda, kaleci Günay topun ağlara gitmesini önledi. Ancak dönen topla bir kez daha buluşan Ikounieks, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2
Mücadelenin ilk yarısını sarı-kırmızılı takım 2-1 üstün tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
55. dakikada ev sahibi takım beraberliği yakaladı. Kouadio'nin soldan ortasında ön direğe hareketlenen Ikounieks'in kafayla vurduğu top üst direğe çarparak ters kanattaki Odisharia'ya geldi. Bu oyuncunun bekletmeden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2
72. dakikada Mertens'in ceza yayı içinden şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.
81. dakikada Mertens'in kullandığı serbest vuruşta, kaleci Ondoa sağına uzanarak meşin yuvarlağı çeldi.
Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Stat: Daugava
Hakemler: Filip Glova, Daniel Polacek, Peter Bednar (Slovakya)
RFS: Ondoa, Savalnieks (Dk. 46 Bolodis), Prenga, Lipuscek, Njie, Marhiev, Panic, Odisharia (Dk. 90+4 Stuglis), Ikounieks, Kouadio (Dk. 77 Osuagwu), Ndjiki (Dk. 26 Zelenkovs)
Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan (Dk. 64 Batshuayi), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 86 Berkan Kutlu), Jakobs, Torreira (Dk. 77 Kerem Demirbay), Sara, Barış Alper Yılmaz, Mertens (Dk. 87 Yusuf Demir), Yunus Akgün, Icardi
Goller: Dk. 12 Mertens, Dk. 38 Yunus Akgün (Galatasaray), Dk. 40 Ikounieks, Dk. 55 Odisharia (RFS)
Sarı kartlar: Dk. 18 Yunus Akgün, Dk. 85 Kerem Demirbay (Galatasaray), Dk. 31 Panic, Dk. 83 Ikounieks (RFS)