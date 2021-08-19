Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Danimarka ekibi Randers'a konuk oldu. Mücadele 1-1'lik skorla sona erdi.



Galatasaray'ın golünü 26. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Randers'ın golü 54. dakikada Frederik Lauenborg'dan geldi.



Sarı-kırmızılı takımda, Kerem AKtürkoğlu'na saldıran ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Marcao, karşılaşmadan görev yapamadı.



Randers deplasmanında öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan Galatasaray, tur biletini İstanbul'daki maça bıraktı.



Galatasaray, 26 Ağustos Perşembe günü Randers ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.



FATİH TERİM'İN 11'İ



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Randers deplasmanında Marcao'nun yokluğunda savunmada Alpaslan Öztürk'e görev verdi. Sağ bekte bu kez Sacha Boey'in yerine, DeAndre Yedlin mücadele etti. Forvette de Mustafa Muhammed görev yaptı.



Sarı-kırmızılılar, Randers deplasmanında Muslera, Yedlin, Alpaslan, Luyindama, Van Aanholt, Taylan, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Mustafa Muhammed 11'i ile başladı.



KEREM AKTÜRKOĞLU SİNYALİ VERDİ



Randers ilk dakikalarda kanatları kullanarak Galatasaray kalesine yüklsenmeye çalıştı. İlk dakikalarda Galatasaray kalesine isabetli şutlar gönderen Randers, Fernandu Muslera'yı geçemedi. Randers'ın ataklarını savuşturan Galatasaray, dakikalar ilrledikçe, daha fazla topla oynamaya başladı. Maçın 8. dakikasında ise Galatasaray oldukça net bir fırsatı kaçırdı. Sol kanattan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, kaleci Carlgren ile karşı karşıya kalmasına rağmen pozisyonu gole çeviremedi. Ancak Kerem, golün sinyalini verdi.



MUSLERA'DAN BÜYÜK HATA



Karşılaşmanın 15. dakikasında Fernando Muslera, aut atışı sırasında büyük bir hata yaptı. Muslera, topu ceza sahasının hemen önündeki Randerslı Marvin Egho'ya gönderdi. Topla buluşan Marvin Egho, Fernando Muslera ile karşı karşıya kaldı ama Uruguaylı isim, gole izin vermedi.



KEREM AKTÜRKOĞLU ATTI



Galatasaray, Randers yarı sahasına daha fazla gitmeye başladığı dakikalarda aradığı golü buldu. İleri uçta elinden geleni yapmaya çalışan Kerem Aktürkoğlu, attığı golle sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçirdi. Maçın 26. dakikasında, Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası yayının önünden yaptığı vuruşta top, defansa da çarparak ağlara gitti ve Galatasaray büyük sevinç yaşadı. İlk yarıda başka gol olmyaınca, Galatasaray soyunma odasına önde gitti.



SAVUNMA TOPU UZAKLAŞTIRAMADI



Maçın ikinci yarısında Galatasaray topun ve oyunun kontrolünü elinde tutma düşüncesiyle mücadele ederken, savunmada yapılan hatalar, pahalıya mâl oldu. Sol kanattan kullanılan taç atışının ardından ceza sahası içinde karambol yaşandı. Galatasaray savunması topu uzaklaştıramayınca, Lauenborg o kalabalıkta son vuruşu yaparak topu ağlara gönderdi ve durum 1-1 oldu.



DEĞİŞİKLİKLER GOL GETİRMEDİ



Randers'ın beraberlik golünden sonra Fatih Terim kalan bölümde, Arda Turan, Ryan Babel, Sofiane Fehouli, Aytaç Kara ve Radamel Falcao'yu sahaya sürdü. Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Mustafa Muhammed ve Taylan Antalyalı'yı kenara alan Fatih Terim, oyuna sonradan giren isimlere sık sık hücumu düşünmeleri yönünde talimat verdi. Terim yapılan pas hatalarında da oldukça sinirlendi. Galatasaray deplasmanda aradığı ikinci golü bulamayınca, mücadele 1-1 berabere bitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

8. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, kaleci Carlgren ile karşı karşıya kalmasına rağmen pozisyonu gole çeviremedi.

26. dakikada sarı-kırmızılı ekip öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası yayının önünden yaptığı vuruşta top, defansa da çarparak ağlara gitti: 0-1.

32. dakikada Alpaslan Öztürk'ün ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, az farkla auta gitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN...



