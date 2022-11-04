Galatasaray olağanüstü genel kurulu toplanıyor

Galatasaray Kulübünde tüzük tadil tasarısının görüşüleceği olağanüstü genel kurul toplantısı 5 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray olağanüstü genel kurulu toplanıyor
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04 Kasım 2022 17:40
Galatasaray Kulübünde tüzük tadil tasarısının görüşüleceği olağanüstü genel kurul toplantısı 5 Kasım Cumartesi günü yapılacak.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantı, saat 10.00'da başlayacak.

Gündeme göre, açılışın ardından genel kurul başkanlık divanı seçimi yapılacak ve daha sonra tüzük tadil teklifi görüşülerek karara bağlanacak.

Hazırlanan tüzük tadil tasarısında, yıllık olağan genel kurullarda mali ve idari bakımdan ayrı yapılan ibra uygulamasının tek bir ibra oylaması şeklinde düzenlenmesi, yönetim kurulu ve diğer kurulların görev sürelerinin üç yıldan iki yıla indirilmesi, kulüp faaliyet yılının Galatasaray Sportif AŞ faaliyet yılı ile uyumlu olarak 1 Haziran tarihinde başlayıp, 31 Mayıs tarihinde sona erecek şekilde değiştirilmesi ve kurumsal takvimin buna uygun olarak güncellenmesi gibi önemli maddeler yer alıyor.

 
 
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