Özgür Yankaya, 'Mahalle Ligi'nin final maçını yönetti

Süper Lig hakemi Özgür Yankaya, sporun tabana yayılması ve geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla Edirne'de hayata geçirilen Mahalle Ligi Projesi kapsamındaki futbol maçının finalini yönetti.



Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla eğitim-öğretim yılı başında başlatılan projeden, daha önce spora gitmemiş 59 okuldan 1475 öğrenci yararlandı.



Spor malzemeleri temin edilen öğrenciler futbol, basketbol ve voleybol branşlarında spor yaptı.



Vali Sezer tribünde öğrencilerle maçı izledi



Projede futbol branşının final maçı Şükrüpaşa Atletizm Sahası'nda Vali Fahri Yücel İlkokulu ve Şükrüpaşa İlkokulu takımları arasında oynandı.



Edirne Valisi Yunus Sezer de tribünde öğrencilerle maçı izledi



Süper Lig hakemi Özgür Yankaya'nın yönettiği maçı, penaltı atışlarında Şükrüpaşa İlkokulu takımı kazandı.



Müsabakanın ardından öğrencilere madalya ve kupaları Vali Sezer tarafından verildi.



Sezer, Yankaya'ya da teşekkür belgesi takdim etti.



Programa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.





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