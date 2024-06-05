Minnesota Timberwolves'un süperstarı Anthony Edwards, takımın taraftarlarına seslenerek, Wolves'un gelecek yıl "şov yapacağını" söyledi.



Timberwolves, Batı Konferansı Finalleri'nde Dallas Mavericks'e karşı beş maçta mağlup olmasına rağmen moralini bozmamış olan Edwards, Minnesota'ya ve takımın taraftarlarına sosyal medyada şu şekilde bir mesaj aktardı:



"Hepinize bizi desteklediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek yıl geri döneceğiz. O yüzden maçlara gelmeye devam edin, şov yapacağız."



NBA'in en parlak genç yıldızlarından biri olarak görülen 22 yaşındaki yıldız oyuncu, ligdeki ilk dört sezonunun her birinde gelişim göstermiş ve geçtiğimiz sezonu 25,9 sayı, 5,4 ribaund ve 5,1 asist ortalamalarıyla tamamlamıştı.





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