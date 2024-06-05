Beşiktaş'ta beklenmedik ayrılık gerçekleşiyor

Rus ekiplerinden Zenit, Beşiktaş forması giyen Bakhtiyor Zaynutdinov'u kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta beklenmedik ayrılık gerçekleşiyor
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05 Haziran 2024 15:44
Beşiktaş'ta yeni sezonun çalışmaları sürerken beklenmeyen bir ayrılık gerçekleşti.

RUSYA'YA TRANSFER OLDU

Sport Express'te yer alan habere göre Zenit, Beşiktaş forması giyen Bakhtiyor Zaynutdinov'u transfer etti.

Haberin detaylarında Rus devinin, 26 yaşındaki Kazak oyuncu için 4.5 milyon euro ödeyeceği ve kısa süre içerisinde resmen açıklanacağı söylendi.

37 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 37 resmi maça çıkan Bakhtiyor Zaynutdinov bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı sağladı.

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