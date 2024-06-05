Beşiktaş'ta beklenmedik ayrılık gerçekleşiyor

Beşiktaş'ta yeni sezonun çalışmaları sürerken beklenmeyen bir ayrılık gerçekleşti.
RUSYA'YA TRANSFER OLDU
Sport Express'te yer alan habere göre Zenit, Beşiktaş forması giyen Bakhtiyor Zaynutdinov'u transfer etti.
Haberin detaylarında Rus devinin, 26 yaşındaki Kazak oyuncu için 4.5 milyon euro ödeyeceği ve kısa süre içerisinde resmen açıklanacağı söylendi.
37 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 37 resmi maça çıkan Bakhtiyor Zaynutdinov bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı sağladı.
RUSYA'YA TRANSFER OLDU
Sport Express'te yer alan habere göre Zenit, Beşiktaş forması giyen Bakhtiyor Zaynutdinov'u transfer etti.
Haberin detaylarında Rus devinin, 26 yaşındaki Kazak oyuncu için 4.5 milyon euro ödeyeceği ve kısa süre içerisinde resmen açıklanacağı söylendi.
37 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 37 resmi maça çıkan Bakhtiyor Zaynutdinov bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı sağladı.
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