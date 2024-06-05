Trabzonspor'da Rayyan Baniya'ya Çizme'den talip

Sezon başında Fatih Karagümrük'ten 2 milyon Euro'ya transfer edilen Türk asıllı İtalyan oyuncu Rayyan Baniya ile yolların ayrılması bekleniyor.



Teknik Direktör Abdullah Avcı ile bir türlü yıldızı barışmayan ve yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Baniya için sürpriz bir talip çıktığı iddia edildi.



PARMA'NIN HEDEFİ BANİYA



Bu sezon alt ligde şampiyon olarak Serie A'ya yükselen İtalya'nın köklü kulüplerinden Parma'nın Rayyan Baniya ile ilgilendiği öğrenildi. Daha önce Verona formasıyla Serie A'da dikkatleri üzerine çeken milli oyuncunun yaz döneminde İtalya'ya dönme ihtimali yüksek.



BONSERVİS BEKLENTİSİ



Bordo-Mavili formayla bu sezon 24 maça çıkan başarılı stoper için yönetimin 2-3 Milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu ve gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi. [Kaynak: Karadeniz Gazete]





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