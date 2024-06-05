Trabzonspor'da Rayyan Baniya'ya Çizme'den talip

Trabzonspor'da geleceği belirsiz olan Türk asıllı İtalyan stoper Rayyan Baniya ile bu sezon alt ligde şampiyon olarak Serie A'ya yükselen İtalya'nın köklü kulüplerinden Parma'nın ilgilendiği öğrenildi.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Rayyan Baniya'ya Çizme'den talip
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05 Haziran 2024 14:33
Son güncelleme 05 Haziran 2024 14:40
Sezon başında Fatih Karagümrük'ten 2 milyon Euro'ya transfer edilen Türk asıllı İtalyan oyuncu Rayyan Baniya ile yolların ayrılması bekleniyor.

Teknik Direktör Abdullah Avcı ile bir türlü yıldızı barışmayan ve yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Baniya için sürpriz bir talip çıktığı iddia edildi.

PARMA'NIN HEDEFİ BANİYA

Bu sezon alt ligde şampiyon olarak Serie A'ya yükselen İtalya'nın köklü kulüplerinden Parma'nın Rayyan Baniya ile ilgilendiği öğrenildi. Daha önce Verona formasıyla Serie A'da dikkatleri üzerine çeken milli oyuncunun yaz döneminde İtalya'ya dönme ihtimali yüksek.

BONSERVİS BEKLENTİSİ

Bordo-Mavili formayla bu sezon 24 maça çıkan başarılı stoper için yönetimin 2-3 Milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu ve gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi. [Kaynak: Karadeniz Gazete]

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