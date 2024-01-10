Finale girmeyen büte girebilir mi? (AUZEF-YTÜ-SDÜ) | 2024

Vizeye girmeyen finale girebilir mi sorusu son günlerde en çok merak edilen sorulardan birisi. Çeşitli nedenlerle vizeye katılım gösteremeyen fakat final sınavına girebilecek durumda olan öğrenciler, durum ilgili internet üzerinden bilgi almak istiyor. Peki, vizeye girmeyen finale girebilir mi? İşte detaylar...



FİNALE GİRMEYEN BÜTE GİREBİLİR Mİ?



Bazı üniversitelerde final sınavına girmeyen öğrenciler de bütünleme sınavına da giremiyor. Finale girmeyip de bütünlemeye girmek isteyen öğrencilerin ise geçerli bir mazereti olması gerekmekte. Dersten geçtiği halde bütünleme sınavına giren öğrencilerin sınavdan aldıkları not geçersiz sayılabilmekte.



Bazı öğrenciler çalışmamaktan, bazı öğrenciler ise yorgunluktan dolayı Üniversitelerin final sınavına girmiyor. Özellikle okulu uzatanlar veya vizelerde düşük not alanlar final sınavına girmeden direk bütünleme sınavına girmeyi tercih ediyor.



Hemen hemen tüm üniversitelerde final sınavına katılım sağlamazsanız dahi bütünleme sınavına girebilirsiniz. Vizeye girmediğiniz durumlarda da final yada bütünleme sınavlarına girebilirsiniz. Bu sebeple vizesine ve finaline girmediğiniz sınavın bütünleme sınavına girebilirsiniz.



Konu ile ilgili detaylı bilgi için öğrencilerin bulundukları üniversite öğrenci işlerinden veya program hocasından durumunu sorabilir.



İstanbul Üniversitesinin Uzaktan Eğitim Fakültesi kısaca AUZEF'nde vizeye girmeyen finale girebilecek.

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