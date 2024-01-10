Haber Tarihi: 10 Ocak 2024 14:17 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 14:17

Finale girmeyen büte girebilir mi? (AUZEF-YTÜ-SDÜ) | 2024

Finale girmeyen büte girebilir mi sorusu öğrencilerin gündeminde. Üniversitelerde final tarihlerinin yaklaşması ile beraber "vize ve finale girmeyen büte girebilir mi" sorusu merak edilmeye devam ediyor. Peki, üniversitede vize ve finale girmeyen büte girebilir mi? İşte detaylar...

Finale girmeyen büte girebilir mi? (AUZEF-YTÜ-SDÜ) | 2024
Abone Ol
Vizeye girmeyen finale girebilir mi sorusu son günlerde en çok merak edilen sorulardan birisi. Çeşitli nedenlerle vizeye katılım gösteremeyen fakat final sınavına girebilecek durumda olan öğrenciler, durum ilgili internet üzerinden bilgi almak istiyor. Peki, vizeye girmeyen finale girebilir mi? İşte detaylar...

FİNALE GİRMEYEN BÜTE GİREBİLİR Mİ?

Bazı üniversitelerde final sınavına girmeyen öğrenciler de bütünleme sınavına da giremiyor. Finale girmeyip de bütünlemeye girmek isteyen öğrencilerin ise geçerli bir mazereti olması gerekmekte. Dersten geçtiği halde bütünleme sınavına giren öğrencilerin sınavdan aldıkları not geçersiz sayılabilmekte.

Bazı öğrenciler çalışmamaktan, bazı öğrenciler ise yorgunluktan dolayı Üniversitelerin final sınavına girmiyor. Özellikle okulu uzatanlar veya vizelerde düşük not alanlar final sınavına girmeden direk bütünleme sınavına girmeyi tercih ediyor. 

Hemen hemen tüm üniversitelerde final sınavına katılım sağlamazsanız dahi bütünleme sınavına girebilirsiniz. Vizeye girmediğiniz durumlarda da final yada bütünleme sınavlarına girebilirsiniz. Bu sebeple vizesine ve finaline girmediğiniz sınavın bütünleme sınavına girebilirsiniz.

Konu ile ilgili detaylı bilgi için öğrencilerin bulundukları üniversite öğrenci işlerinden veya program hocasından durumunu sorabilir.

İstanbul Üniversitesinin Uzaktan Eğitim Fakültesi kısaca AUZEF'nde vizeye girmeyen finale girebilecek.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Beşiktaş'tan taraftarına çağrı Futbol Beşiktaş'tan taraftarına çağrı
Brezilya'nin yeni hocası Dorival Junior oldu Dünya Futbolu Brezilya'nin yeni hocası Dorival Junior oldu
Trabzonspor - Samsunspor: Muhtemel 11'ler Trabzonspor Trabzonspor - Samsunspor: Muhtemel 11'ler
Hakan Yakın: 'Beraberlik takıma moral oldu' İstanbulspor Hakan Yakın: "Beraberlik takıma moral oldu"
Adana Demirspor: 'Maçı kazanmayı istiyorduk' Adana Demirspor Adana Demirspor: "Maçı kazanmayı istiyorduk"
Sivasspor - Galatasaray: Muhtemel 11'ler Galatasaray Sivasspor - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
Fatih Terim'den Samet Akaydın transferi için açıklama! Türkiye Transferler Fatih Terim'den Samet Akaydın transferi için açıklama!
Fenerbahçe, Rade Krunic transferini bitirdi Fenerbahçe Fenerbahçe, Rade Krunic transferini bitirdi
Merih Demiral'dan Bonucci'ye mesaj Fenerbahçe Merih Demiral'dan Bonucci'ye mesaj
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Sivasspor: "Galatasaray maçına 1000 bilet satamadık"
2
Leonardo Bonucci, İstanbul'a geldi
3
Fenerbahçe, ligi kırıyor: 7-1!
4
Arda Güler girdii, derbi değişti! Çılgın düello
5
Martial'den Fenerbahçe kararı!
6
Fenerbahçe - Konyaspor: İlk 11'ler
7
Fenerbahçe, Rade Krunic transferini bitirdi

SON HABERLER

yukarı ok