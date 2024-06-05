Konyaspor'da formayı taraftar seçecek

Konyaspor'un yeni sezonda giyeceği formalardan biri taraftarlar tarafından anketle seçilecek.Anket pazartesi günü 19.22'de taraftarın oylarına açıldı. 7 farklı forma tasarımının yer aldığı ankette oylama başladı. Ankete taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor. En çok oyu alan forma, dördüncü forma olacak.Konyaspor'un açtığı anket, 7 Haziran Cuma günü saat 19.22'de sona erecek. Alınan bilgiye göre 'Parçalı Gold' ve 'Selçuklu Mavi' forması en çok oy alan formalar oldu. Parçalı Gold'un daha önde olduğu ve dördüncü forma için en büyük favori olduğu ifade edildi.Ayrıca yeşil-beyazlı ekipte yeni sezon forma fiyatları 1399 ile 1499 TL arasında olacak. [Konya Yeni Meram]