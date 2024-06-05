Konyaspor'da formayı taraftar seçecek

Konyaspor'da yeni sezon formalarından birini taraftarlar seçecek.

, Fotoğraf; Instagram
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Konyaspor'da formayı taraftar seçecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Haziran 2024 14:30
Konyaspor'un yeni sezonda giyeceği formalardan biri taraftarlar tarafından anketle seçilecek.

Anket pazartesi günü 19.22'de taraftarın oylarına açıldı. 7 farklı forma tasarımının yer aldığı ankette oylama başladı. Ankete taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor. En çok oyu alan forma, dördüncü forma olacak.

Konyaspor'un açtığı anket, 7 Haziran Cuma günü saat 19.22'de sona erecek. Alınan bilgiye göre 'Parçalı Gold' ve 'Selçuklu Mavi' forması en çok oy alan formalar oldu. Parçalı Gold'un daha önde olduğu ve dördüncü forma için en büyük favori olduğu ifade edildi.

Ayrıca yeşil-beyazlı ekipte yeni sezon forma fiyatları 1399 ile 1499 TL arasında olacak. [Konya Yeni Meram]



GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery