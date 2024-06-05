Özhan Pulat: ''Hatayspor korkulu rüya olmalıdır''

Son 4 maçta göreve gelerek Hatayspor'un Süper Lig'de kalmasını sağlayan teknik direktör Özhan Pulat, yeni dönemde üst sıraları hedefleyen bir takımın oluşması için göreve hazır olduklarını söyledi.



Özhan Pulat, Hatay Söz Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, gelecek sezon Hatayspor'un hedefinin "ligde kalmak" olmaması gerektiğine dikkat çekti.



Hatayspor'un 'ligde kalmasının' başarı sayılamayacağının altını çizen başarılı çalıştırıcı, "Bu sezon Hatayspor'un ligde kalması elbette başarı olarak görülebilir. Ama bundan sonraki süreçte artık hedef büyütmeli ve üst sıraları hedeflemelidir. Hatayspor kümede kalmaya değil, üst sıralara oynayan takım olmalı ve rakiplerinin korkulu rüyası olmalıdır" dedi.



''TRANSFER LİSTEMİZ HAZIR''



Özhan Pulat, yeni dönemde göreve devam etmesi halinde transfer listelerinin hazır olduğuna dikkat çekerek, "Hatayspor benim için çok önemli bir konumda. Hatayspor bize gel der geliriz, git der gideriz. Devam edebilmemiz için öncelikle kulüpteki belirsizliğin sona ermesi gerekiyor. Transfer listemiz hazır, Hatayspor'u başarıya taşıyacak isimleri belirlemiş durumdayız. Fırsat verildiği takdirde takımımızı başarıya taşıyacak isimleri Hatayspor'a kazandıracağız" diye konuştu.



''TARAFTAR EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ''



Hatayspor'un her zaman en büyük gücünün taraftarı olduğunu belirten genç çalıştırıcı, "Son haftalarda taraftarımızla bütünleşmemiz bize moral ve motivasyon açısından büyük enerji oldu. Depremi yaşamış bir şehre umut olmak, konteynerde yaşayan insanları sevindirmek bizi de fazlasıyla mutlu etti. Ben Hatay'ı ve Hatay insanını çok seviyorum, burada gördüğüm sıcaklığı hiçbir yerde görmedim. Tekrar görev alayım, almayayım Hatay benim için her zaman özel olarak kalacak" dedi.





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