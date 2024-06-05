Ahmet Beşir: 'Trabzonspor benim için vazgeçilmezdir'

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Trabzonspor ile dolu yaşamını, anılarını, hedeflerini ve kulübün sağlık sistemindeki yapılanmayı bordo-mavili kulübün dergisine anlattı
Beşir, "Konu sağlık olunca Başkanımız Ertuğrul Doğan başta olmak üzere tüm yönetim kurulundan sürekli desteklendik, önümüz açıldı. Gerek kulüp doktorlarımız gerekse birlikte çalıştığımız ekip arkadaşlarımızın istihdamı, çalışma şartları ve sağlıkla ilgili verilecek kararlar dahil pek çok konuda görüşler alındıktan sonra, izlenecek yolun ve yöntemin sistematiğini belirleyerek bir kurum kültürü oluşmasını sağlamaya çalıştık" ifadelerini kullandı.
"Her şeyi Trabzonspor olan biri olarak burada görev yapmak benim için çok büyük gurur" diyen Beşir, "Hayatımın her anını Trabzonspor' ile yaşayan, hatta hastalarım ve öğrencilerimle sıklıkla Trabzonspor sohbetleri yapan bir hekimim. Trabzonspor benim için vazgeçilmezdir" diye konuştu.
"GÖZLERİMİ TRABZON'LA AÇTIM"
Trabzon'u ve Trabzonspor'u tam anlamıyla tanımayan insanların yaptığı acımasız eleştirileri kabullenmediğini ifade eden Beşir, "Trabzon birçok konuda büyük potansiyele sahip özel bir şehirdir. En büyük potansiyeli de umudunun bittiği yerde inadıyla mücadele eden bir insan yapısına sahip olmasıdır. Bu özelliğini her konuda öne çıkartır. Şampiyonlukları çocukluğunda görmüş, efsanelerle bir arada bulunmuş, onların evinde yemek yemiş, sohbet etmiş, Ertuğrul Doğan ile yan yana apartmanlarda büyümüş ayrıca şampiyonluk yaşayan bir takımda yönetici olan ve bütün kademelerinde görev yapan bir babanın evladı olarak, Trabzonspor ile her zaman iç içe oldum. Tabiri caizse, ben gözlerimi Trabzonspor ile açtım. Trabzonspor hayatımda her zaman büyük bir yer tutuyor. Bu hiç değişmedi, değişmez. Şu anda da, bir süre sonra tıp fakültesini bitirerek doktor olacak olan oğlum Ahmet Eren ile Trabzonspor maçlarına gitmek hayatımın en keyifli anları" diyerek sözlerini tamamladı.
Beşir, "Konu sağlık olunca Başkanımız Ertuğrul Doğan başta olmak üzere tüm yönetim kurulundan sürekli desteklendik, önümüz açıldı. Gerek kulüp doktorlarımız gerekse birlikte çalıştığımız ekip arkadaşlarımızın istihdamı, çalışma şartları ve sağlıkla ilgili verilecek kararlar dahil pek çok konuda görüşler alındıktan sonra, izlenecek yolun ve yöntemin sistematiğini belirleyerek bir kurum kültürü oluşmasını sağlamaya çalıştık" ifadelerini kullandı.
"Her şeyi Trabzonspor olan biri olarak burada görev yapmak benim için çok büyük gurur" diyen Beşir, "Hayatımın her anını Trabzonspor' ile yaşayan, hatta hastalarım ve öğrencilerimle sıklıkla Trabzonspor sohbetleri yapan bir hekimim. Trabzonspor benim için vazgeçilmezdir" diye konuştu.
"GÖZLERİMİ TRABZON'LA AÇTIM"
Trabzon'u ve Trabzonspor'u tam anlamıyla tanımayan insanların yaptığı acımasız eleştirileri kabullenmediğini ifade eden Beşir, "Trabzon birçok konuda büyük potansiyele sahip özel bir şehirdir. En büyük potansiyeli de umudunun bittiği yerde inadıyla mücadele eden bir insan yapısına sahip olmasıdır. Bu özelliğini her konuda öne çıkartır. Şampiyonlukları çocukluğunda görmüş, efsanelerle bir arada bulunmuş, onların evinde yemek yemiş, sohbet etmiş, Ertuğrul Doğan ile yan yana apartmanlarda büyümüş ayrıca şampiyonluk yaşayan bir takımda yönetici olan ve bütün kademelerinde görev yapan bir babanın evladı olarak, Trabzonspor ile her zaman iç içe oldum. Tabiri caizse, ben gözlerimi Trabzonspor ile açtım. Trabzonspor hayatımda her zaman büyük bir yer tutuyor. Bu hiç değişmedi, değişmez. Şu anda da, bir süre sonra tıp fakültesini bitirerek doktor olacak olan oğlum Ahmet Eren ile Trabzonspor maçlarına gitmek hayatımın en keyifli anları" diyerek sözlerini tamamladı.
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