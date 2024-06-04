Belçika'dan hazırlık maçında Karadağ'a 2 gol
EURO 2024 öncesinde Belçika, hazırlık maçında konuk ettiği Karadağ'ı 2-0 mağlup etti.
EURO 2024 öncesinde E Grubu'nda yer alan Belçika, hazırlık maçında Karadağ'ı konuk etti.
Kral Baudouin Stadyumu'nda oynanan mücadele, Belçika'nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Kevin De Bruyne ve 90+3'te penaltıdan Leandro Trossard kaydetti.
Karadağ'da Milos Brnovic ise 88. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Kral Baudouin Stadyumu'nda oynanan mücadele, Belçika'nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Kevin De Bruyne ve 90+3'te penaltıdan Leandro Trossard kaydetti.
Karadağ'da Milos Brnovic ise 88. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Trabzonspor'un Belçikalı futbolcusu Thomas Meunier ikinci yarıda yerini Castagne'ye bıraktı.
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