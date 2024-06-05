Gomis'ten Erden Timur paylaşımı

Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, kulübe veda eden Erden Timur için paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com
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Gomis'ten Erden Timur paylaşımı
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05 Haziran 2024 14:05
Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, Erden Timur için paylaşımda bulundu.

Erden Timur'un kulüpten ayrıldığı sonrası paylaşım yapan Gomis, "Sayın Erden Timur'un ayrılma kararını öğrendiğimde gözümün önüne bu fotoğraf karesi geldi. Kazandık, kaybettik, güldük, ağladık. İlişkilimiz sağlamdı, sırt sırta verdik ayakta kaldık. Teşekkürler Erden Timur, teşekkürler sayın başkan Dursun Özbek. Taraftarlarımızın da dediği gibi "Bize her sevdadan geriye kalan sadece Galatasaray!" ifadelerini kullandı.

Gomis'in paylaşımında kullandığı fotoğraf






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