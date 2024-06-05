Fenerbahçe'den Mourinho için KAP!

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile iki yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'den Mourinho için KAP!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Haziran 2024 14:34
Son güncelleme 05 Haziran 2024 14:44
Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile iki yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Şirketimiz, 2024-2025 ve 2025-2026 futbol sezonları Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile sezonluk 10.500.000 Avro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır. "Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı canlı yayında Jose Mourinho'nun maliyeti için, "Sayın Aziz Yıldırım, Mourinho'ya 15 milyon euro teklif etti. Biz Mourinho ve tüm ekibiyle 1 yıllık toplam 12 milyon euro karşılığında anlaştık. Mourinho'nun bize ne kadar inandığının kanıtı bu." ifadelerini kullanmıştı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery