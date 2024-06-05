Sultangazi Belediyesi Tekvando Takımı Avrupa Şampiyonu

Sultangazi Belediyesi tekvando takımı Ankara'da düzenlenen Multi European Games Turnuvası'nda yarıştı.



Farklı sıkletlerde kıyasıya mücadele eden Osman Nuri Ersan, Muhammet Yiğit Kasapoğlu ve Beyzanur Aktaş rakiplerini yenerek birinci oldu.



Sultangazi Spor Kulübü, yıldızlar kategorisinde en çok altın madalyayı alarak Avrupa şampiyonu oldu.



"EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞINI ALMAK BİZLERİ DUYGULANDIRIYOR"



Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Sultangazi'nin sporla anılır bir ilçe haline geldiğini belirterek, "İlçemiz artık sporla, sporcularımızın elde ettiği başarılarla anılıyor. Bu başta gençlerimiz olmak üzere hepimizin başarısı. Hep söyledik, spora ve sporcumuza tam destek dedik. Emeklerimizin karşılığını almak, pırıl pırıl gençlerimizin başarılarını görmek bizleri duygulandırıyor. Sultangazi'den geleceğin yıldız sporcularının çıkacağına yürekten inandık, Sultangazi Belediyesi spor kulübümüzün sporcuları bizleri yanıltmadı. Tekvando takımımız 3 altın madalyaya birden sahip oldu. Altın madalya almaya hak kazanan 3 genç sporcumuz, kasım ayında Arnavutluk'ta düzenlenecek Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. Bu müthiş başarıda emeği geçen gençlerimize ve onları yetiştiren eğitmenlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız çocuklar" diye konuştu.





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