Haber Tarihi: 05 Haziran 2024 15:58 - Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2024 15:58

Hamster Combat nedir, ne zaman listelenecek?

Son birkaç haftadır kripto para dünyasında sıklıkla konuşulan konulardan biri Hamster Combat oldu. Peki Hamster Combat Nedir, Nasıl Oynanır, Yol Haritası Nedir? Tüm detayları sizler için haberimizde derledik.

Hamster Combat nedir, ne zaman listelenecek?
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Hamster Combat, Telegram uygulamasının içinde bulunan viral bir oyna-kazan (P2E) oyunudur. Kullanıcılar, bu oyunu oynayarak gelecekte gerçek dünya değeri olan kripto varlıklara dönüştürülebilecek tokenler kazanabilirler. 20 milyon abonenin üzerinde Telegram kanalı ve 10 milyon Youtube takipçisi ile ciddi bir takipçi kitlesine sahiptir.

Kazançlarınızı Artırma Yöntemleri

Davetler: Arkadaşlarınızı oyuna davet ederek ekstra para kazanın.

Görevler: Oyundaki görevleri tamamlayarak ekstra para kazanın.

Yükseltmeler: Kartları yükselterek saatlik kazancınızı arttırın.

Hamster Combat ne zaman listelenecek? 

Henüz kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte kullanıcı beklentileri 3. çeyreği işaret ediyor.
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